Europa preveu el túnel passant per a Rodalia i l’AVE a Castelló per a 2030

Les previsions de la Comissió Europea preveu tindre finalitzat el túnel per a la rodalia i l’alta velocitat i la nova doble plataforma de València a Castelló en l’horitzó de 2030, segons va detallar ahir la coordinadora europea per al corredor mediterrani Iveta Radicová, en el 19é Fòrum Europeu del Corredor Mediterrani que se celebra esta setmana a Brussel·les.

Segons explica el comissionat del Govern per al corredor mediterrani, Josep Vicent Boira, present en la reunió de Brussel·les, “el fet que entre els deures pendents d’Espanya ja apareguen el túnel passant per a la rodalia i l’alta velocitat i la doble plataforma València-Castelló és fonamental, perquè ja es reconeix per la Comissió Europea que és el pas següent que cal fer”.

Així consta en la informació facilitada per l’equip de la coordinadora europea per al corredor mediterrani, Iveta Radicová, en el fòrum sobre l’eix ferroviari prioritari que forma part de la trama bàsica de les xarxes transeuropees de transports (RTE-T).

Una malla d’infraestructures bàsica per a la qual la Comissió Europea ja va fixar un primer horitzó d’execució en 2030 (i un segon per a 2050), en aprovar el disseny de les RTE-T en 2011.

Encara que Boira assenyala que “malgrat ser una data indicativa, és un clar avanç que marca els deures d’Espanya en la nova etapa que s’obri, al costat dels altres projectes” esmentats per la coordinadora europea per al corredor mediterrani, “la qual cosa té molt més mèrit”.

L’ample mixt, entre els assoliments

El coordinador del Govern per al corredor mediterrani recorda que “en 2030 ha d’estar tancada la xarxa bàsica de l’RTE-T perquè els trens funcionen. Estos projectes són per a millorar. Però és un bon indici que ja figuren en els documents de la coordinadora expressament, encara que alguns vagen a anar més enllà de 2030”.

La coordinadora europea per al corredor mediterrani, Iveta Radicová, destaca, entre els assoliments aconseguits en l’eix ferroviari litoral en els últims anys, “la implementació de l’ample mixt en l’àrea de Castelló i la secció Castellbisbal-Martorell”. I també destaca “els treballs d’electrificació de la línia entre Saragossa i Terol i la modernització de tota la línia des de Sagunt”. Les dates de finalització per a tots dos projectes eren de 2020 i 2021, encara que des de la Comissió Europea destaquen que els treballs “continuen en marxa”. També es destaca la “renovació de la terminal ferroviària de mercaderies de Terol, Platea”.

El túnel passant la nova doble plataforma per a la rodalia i l’alta velocitat apareixen en l’apartat de “què queda per fer”. La coordinadora europea per al corredor mediterrani, Iveta Radicová, cita entre estos projectes “l’electrificació i adaptació a l’ample UIC (europeu o internacional) en diversos trams del corredor (la majoria en procés)” amb la “data de finalització dels projectes també per a 2030”, encara que puntualitza que “molts [estaran] abans”.

I afig el “nou túnel de pas a València i la segona plataforma entre València i Castelló”. Per a tots dos, s’assenyala 2030 com la “data de finalització dels projectes”, ja que “l’avantprojecte està llest i està en tràmit la informació pública i l’avaluació ambiental estratègica”.