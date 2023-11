Les poblacions valencianes amb més demanda d’habitatges

València i Torrent figuren entre les deu localitats espanyoles on més demanda hi ha per a comprar un habitatge, segons el portal immobiliari de referència Idealista, que conclou que els principals mercats residencials, que compten amb un estoc ampli de cases en venda, es reparteixen entre les capitals (36 %) i altres grans poblacions (64 %). Entre les deu localitats amb més pressió de la demanda sobre l’oferta existent en compravenda durant el tercer trimestre, la primera posició correspon a Madrid, seguida per dues poblacions més de la seua comunitat autònoma: Móstoles i Alcalá de Henares.

La quarta plaça correspon a València, i la setena, a Torrent. El top 10 està conformat també per capitals com Sevilla, Saragossa o Barcelona. La Comunitat Valenciana té 17 localitats entre les cent primeres de l’escalafó. A més de les dues mencionades, hi apareixen Alacant (lloc 24), Gandia (26), el Campello (34), Orpesa (42), Oliva (46), Cullera (47), Santa Pola (58), Elx (68), Dénia (69), Benidorm (80), Torrevieja (85), Altea (93), Xàbia (95), Guardamar del Segura (96) i Calp (99). Criteris Durant el tercer trimestre de 2023, 108 localitats van complir els criteris establits per idealista/data, que elabora les diferents classificacions a partir del preu mitjà de l’habitatge en les poblacions amb més de 1.300 anuncis en venda, amb preus de més de 1.100 euros/m², i un mínim de 155 anuncis en lloguer durant el període analitzat. Les províncies que concentren més municipis amb més demanda són les d’Alacant (13); Màlaga (11), on, a la capital, s’hi sumen Marbella, Estepona, Fuengirola o Torremolinos; i Barcelona (10), des de l’Hospitalet de Llobregat o Sabadell fins a Sitges o Castelldefels. Entre els preus mitjans d’estes primeres poblacions més sol·licitades no es troben els més alts del rànquing. Per damunt del preu del líder, Madrid (440.0675 euros), hi ha Palma (617.169 euros) o Sant Sebastià (566.757 euros). Per darrere, Barcelona (370.855 euros), Rincón de la Victoria (341.958 euros) o Màlaga (314.271 euros). La majoria de les 20 primeres localitats es troba entre els 120.000 i els 250.000 euros. Preus mitjans D’altra banda, Idealista també presenta els preus mitjans de l’oferta en el mercat durant el tercer trimestre de 2023. En esta ocasió, torna a encapçalar la classificació per preus Benahavís, amb 2,26 milions d’euros. Fins a cinc poblacions han superat el milió d’euros en el preu mitjà oferit en el mercat. A les ja conegudes de Calvià (1,65 milions) o Marbella (1,54 milions), s’hi uneixen, en esta ocasió, Sotogrande (1,1 milions) i Altea (1 milió). Totes, en la costa mediterrània. A més d’Altea, quatre poblacions alacantines més figuren entre les primeres 25 d’este escalafó. Es tracta de Xàbia (852.000 euros), Calp (602.000), Dénia (417.000) i el Campello (350.000).