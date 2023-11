“Preparats per a acabar l’estadi”

En un informe de la gestió no financera de l’entitat, la presidenta del València CF, Layhoon Chan, assegura que dins del club estan “preparats i decidits” per a la finalització del Nou Mestalla. A més, la singapuresa diu que és “un projecte important per a la ciutat”. “El nou estadi és el futur del club i, en molts aspectes, permetrà al club créixer i adaptar-se als canvis en el món del futbol”, afig la presidenta en una missiva que va dirigida als accionistes, amb motiu de la Junta General d’Accionistes, que se celebrarà el 14 de desembre i per a la qual es requereixen 6.828 accions.