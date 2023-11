Sentit en el ple de l’Ajuntament de València i dedicat a Vox: “Eres un feixista”

El ple extraordinari que ha tractat la Llei d’amnistia a l’Ajuntament de València ha acabat amb acusacions greus entre la bancada dels regidors socialistes i els de Vox. La regidora i portaveu Sandra Gómez ha tornat a denunciar en l’hemicicle que la seua família, en concret el seu fill xicotet, ha sigut objecte de terribles “amenaces” per part de radicals en les xarxes socials. Gómez ha acusat l’alcaldessa María José Catalá de desentendre’s d’estos fets tan greus i ha tornat a encarar-se amb el portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, que l’ha qualificada, en un altre moment, d’“extremasocialista”. Lluny de rebaixar la tensió, el portaveu del PP, Juan Carlos Caballero, en la seua última intervenció, ha titlat de “hooligan” la regidora socialista i ha titlat de “mentider compulsiu” Pedro Sánchez. No obstant això, la màxima tensió ha arribat quan el coportaveu socialista Borja Sanjuán, en defensa de la seua companya Sandra Gómez, s’ha encarat amb els regidors de Vox —el grup està format per Badenas, José Gosálbez, Cecilia Herrero i Mónica Gil— i ha afirmat, en al·lusió a un dels regidors de Vox: “Eres un feixista”. Tot això, després que Gómez denunciara les amenaces rebudes i este regidor, presumptament, assentira amb el cap, en el transcurs del ple.

Després de la sessió, Gómez ha denunciat “el nivell de tensió i de confrontació que ha generat l’alcaldessa amb la convocatòria d’este ple” extraordinari, i ha tornat a lamentar “que hui esperava algun gest d’afecte o de denúncia, per part de l’alcaldessa o d’algun membre del PP, enfront d’unes amenaces que he rebut no només jo, sinó també la meua família, el meu fill, i han tingut fins a dues oportunitats per a manifestar-se i condemnar amb rotunditat estes amenaces violentes que ha rebut la meua família i no ho han fet”. Encara més, segons Sandra Gómez, “el regidor de Vox ho ha justificat”. “No ha volgut condemnar-ho”, ha lamentat. La regidora del PSPV ha recriminat al portaveu del PP, Juan Carlos Caballero, i a l’alcaldessa “que hagen preferit mirar cap a un altre costat i que no hagen volgut condemnar les amenaces violentes cap a la meua família i cap al meu fill, un xiquet de 2 anys”.