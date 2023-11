Suspenen el desnonament de cinc famílies en una finca de la Font d’en Carròs

Les cinc famílies de l’edifici del carrer Santa Isabel de la Font d’en Carròs que estaven amenaçades de desnonament el pròxim 15 de desembre respiren hui un poc més tranquil·les.

La Sareb, propietària d’estos pisos, ha acceptat, després de les gestions dutes a terme per l’Ajuntament i la pressió social de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), suspendre el llançament i, per tant, els veïns i les veïnes afectades podran seguir a les seues cases.

Amb la mesura, que, en principi, és sine die, l’Administració torna a guanyar temps per a trobar-hi una solució definitiva. En este sentit, l’alcalde, Pablo Puig, desitja que també s’hi implique la Generalitat, mitjançant l’Entitat Valenciana de l’Habitatge (EVHA), perquè les famílies afectades no hagen de tornar a patir esta desagradable situació que genera incertesa. Sobre la taula hi ha diverses possibilitats, com l’adquisició dels pisos per part de l’Ajuntament mitjançant la subvenció ADA per a després oferir un lloguer social.

L’alcalde ha explicat que des de l’Ajuntament s’han enviat a la Sareb els informes de vulnerabilitat d’estes cinc famílies que constaten la dificultat que tenen per a accedir a un habitatge en lloguer amb els preus actuals.