València és la capital que més creix en afiliacions a la Seguretat Social

La ciutat de València ha registrat la pujada anual d’afiliacions a la Seguretat Social més gran entre les principals ciutats espanyoles, amb 439.853 persones afiliades, una xifra rècord des de 2006, segons les últimes dades facilitades per la Seguretat Social relatives al mes d’octubre de 2023.

La xifra de persones afiliades ha crescut un 5 % respecte al mes d’octubre de 2022, en concret, les afiliacions en este període han augmentat en 20.431 persones; i han avançat un 0,5 % en termes intermensuals, la qual cosa suposa un increment de 2.028 cotitzadors tan sols en l’últim mes.

Les millors xifres en 17 anys

D’acord amb estes dades, elaborades per l’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació de València Activa amb les xifres aportades per la Seguretat Social, València s’erigeix en la ciutat que més ocupació està creant en l’últim any. “Este mes hem tornat a registrar el rècord d’afiliacions a la Seguretat Social des de fa 17 anys; i estes xifres, al costat de les de població ocupada que vam conéixer a principis de mes, apunten a una bona tendència que s’està consolidant i a un escenari òptim per a la creació d’ocupació a la ciutat de València”, ha destacat el regidor d’Ocupació, Juan Manuel Badenas.

D’altra banda, a l’octubre, València ha registrat 58.549 persones afiliades en règim d’autònoms, que torna a ser la millor dada absoluta des de gener de 2006. Encara més, continua liderant el rànquing de les ciutats amb més pes d’autònoms sobre el total de les afiliacions. Així, mentre que València compta amb un 13,3 %, Barcelona suma un 10,5 %, i Madrid, un 8,7 %.

En este sentit, el regidor Badenas ha defensat que “un dels objectius prioritaris del nou equip de govern és fer costat als autònoms i a les empreses per a fomentar el desenvolupament econòmic de la ciutat i crear i mantindre l’ocupació”.