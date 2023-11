Vox es distancia de les tesis del PP sobre el quitament del deute valencià

La possible condonació de part del deute de la Comunitat Valenciana està deixant entreveure diferències entre el PP i Vox, socis en el Consell. L’un i l’altre van carregar en el seu moment contra el pacte signat entre el PSOE i l’independentisme català per a perdonar un 20 % del passiu de l’autonomia, però davant del renou generat, el Govern central va aclarir que serà extensible a altres autonomies i ací van començar unes divergències que s’han explicitat en les últimes hores.

Mentre que els populars advoquen perquè la Comunitat Valenciana siga “la primera” a rebre un quitament si finalment este es produeix, Vox es desmarca d’eixa via, i, encara que no arriba a rebutjar formalment una condonació del deute valencià, alerta de les desigualtats que generaria entre territoris i demana centrar-se en “el que importa”: la mobilització contra l’amnistia.

En un tuit publicat dilluns a la nit, la presidenta de les Corts, Llanos Massó, de Vox, va deixar patent esta distància entre socis en acusar el president andalús, Juanma Moreno Bonilla, de “no tindre vergonya” i d’“importar-li un rave el que li passe a Espanya” per xifrar la quantia que exigirà condonar al Govern central del passiu de la Junta, 17.000 milions.

A Moreno Bonilla le preocupa el “que hay de lo mío?” Le importa un carajo lo que le pase a España. No tiene vergüenza https://t.co/UA2ahmBQdr — Llanos Massó (@LlanosMasso) 13 de noviembre de 2023

La vicepresidenta segona del Consell, Susana Camarero (PP), va rebutjar valorar ahir estes declaracions després del Ple de l’executiu autonòmic i va negar que hi haja diferència de criteris en el si del govern de Carlos Mazón. “Hi ha unitat en el finançament que li correspon a la Comunitat Valenciana, com no podia ser d’una altra manera”, va agregar la consellera, que es va limitar a assegurar que a la Generalitat “no li tremolarà el pols” per a exigir a Moncloa “que complisca el que li correspon a esta comunitat”.

Va insistir, així mateix, que la C. Valenciana, pel seu infrafinançament històric, haurà de ser “la primera” en cas que “s’acorde qualsevol compensació” a un altre territori, encara que evitant donar la xifra que es reclamaria. Exactament la mateixa fórmula emprada pel síndic del PP a les Corts, Miguel Barrachina, que va insistir en la prioritat que mereix l’autonomia.

No obstant això, els portaveus de Vox van marcar distàncies amb les tesis populars, assenyalant que generaria perjudicis entre comunitats i que, a més, són “futuribles” que desvien l’atenció del que és “important”, l’aprovació de la Llei d’amnistia.