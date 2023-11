Agredeixen el diputat valencià Vicent Sarrià abans del ple d'investidura

El PSPV ha denunciat que el seu diputat al Congrés per València, Vicent Sarrià, ha patit una agressió per part "d'un grup d'ultradreta" abans d'entrar al Congrés on se celebra la sessió d'investidura de Pedro Sánchez, i en la qual Sarrià votarà, previsiblement, 'Sí' a la reelecció del candidat socialista.

Segons ha explicat Sarrià a este periòdic, a les 7.30 hores estaven quatre diputats desdejunant al costat de la pensió on dormen. Després d'això, "han aparegut 9 o 10 ultres fotografiant-nos i després insultant-nos i amenaçant-nos", explica Sarrià, qui afig que "afortunadament han aparegut dos policies que ens han escortat entre llançaments d'ous i un repertori de crits i amenaces". Les dretes no respecten la democràcia ni convivència.



⭕️Aquest matí el nostre diputat @SarriMorell ha sigut abordat a les portes del Congrés per un grup d'ultradreta.



És intolerable que alguns donen suport a aquestes actituds.



Tot el nostre suport company.✊ — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 16 de noviembre de 2023 "Este matí el nostre diputat Vicent Sarrià ha sigut abordat a les portes del Congrés per un grup d'ultradreta", assenyala la federació valenciana del Partit Socialista en un missatge en els seus comptes socials. "És intolerable que alguns donen suport a estes actituds", afig el comunicat. El PSOE ha denunciat que este dijous, abans de la sessió d'investidura, diversos diputats del puny i la rosa han sigut insultats i agredits amb llançaments d'ous, cosa que fins i tot ha criticat el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López. Entre estos diputats estaria el parlamentari per Terol Herminio Sancho i també el valencià Vicent Sarrià. López ha criticat les actituds verbals del PP que inciten les manifestacions. En este sentit, ha indicat que quan es diu "que els socialistes venem Espanya i per pensar diferent ens consideren l'enemic d'este país, alimenten els que assalten les seus socialistes, els que assenyalen i agredeixen i llancen ous als nostres diputats". "No ens faran callar", ha sentenciat López.