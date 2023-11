La federació de veïns demana una moratòria als apartaments turístics

La Federació d'Associacions de Veïns presentarà esta vesprada en una taula redona amb experts les seues propostes per als apartaments turístics a València. En concret, posaran sobre la taula l'aprovació per part de l'Ajuntament d'una moratòria global a esta mena d'activitat per a evitar que la proliferació d'apartaments turístics "arruïne la ciutat".

La federació veïnal reclamarà a l'Ajuntament un pla sistemàtic d'inspeccions i una moratòria de llicències fins a comptar amb una ordenança reguladora de l'activitat. "València pot ser una ciutat turística, però no a costa d'arruïnar la vida de la ciutat per als seus veïns i veïnes". Totes les ciutats del món "tocades per la gràcia del turisme de masses" estan adoptant mesures dràstiques per a contindre l'especulació immobiliària i l'encariment de l'habitatge, i València no hauria de ser menys, assegura la presidenta de la federació veïnal, María José Broseta. Les propostes que els veïns volen debatre són quatre. En primer lloc, demanden un pla de xoc per a revertir l'ús terciari hoteler d'habitatges residencials amb inspeccions i règim sancionador que impedisca l'activitat de manera efectiva, especialment d'aquells casos que compten amb denúncies veïnals i que suposen la modificació del procediment sancionador actual. En segon lloc, reclamen un informe sobre el nombre i característiques de l'allotjament hoteler a la ciutat i documentació dels criteris de concessió de les llicències de compatibilitat urbanística. Els veïns volen conéixer el nombre d'hotels i apartaments turístics i la seua distribució per la ciutat, ja que és fonamental per a abordar una regulació efectiva. En tercer lloc, els veïns demanden la redacció d'una ordenança que regule les llicències d'activitat que incloga l'obligatorietat de la sol·licitud de llicència hotelera d'acord amb el que es preveu en el PGOU. Reclamen llicències limitades en nombre i en temps, que es fixen topalls de càrrega turística i possibilitat de revisió de la fiscalitat urbana i que s'exigisquen pòlisses d'assegurances singulars, a més d'informació als residents i identificació de l'activitat i els seus responsables, un règim sancionador específic i regular i limitar els canvis d'ús del sòl residencial a terciari. Finalment, reclamen una moratòria de llicències hoteleres per a apartaments i hotels fins a regular els canvis d'ús i la capacitat de càrrega turística en cada barri.