L'Ajuntament suprimirà el mercat ambulant d'hortalisses de Colón malgrat l'informe de Competència

L'Ajuntament de València no ha pres encara una decisió sobre els quatre mercats ambulants d'hortalisses que des de la primavera passada es munten a Malilla, Castellar, Benimaclet i Colón. Però tot sembla indicar, segons fonts municipals, que almenys este últim desapareixerà prompte. Encara que la Comissió de Defensa de la Competència ha dictaminat que no hi ha problema en eixe sentit amb els venedors del Mercat de Colón, l'equip de Govern el té sentenciat. El criteri és eliminar aquells que entren en col·lisió amb els mercats municipals fixos, i este seria el cas més evident, asseguren. A més, entenen que l'informe de la Comissió de Defensa de la Competència no és vinculant i no els obliga a mantindre'n cap, encara que l'expedient continua obert i s'estudiarà cas per cas amb els criteris esmentats abans.

Crítiques des del principi Des del principi, estos quatre mercats ambulants d'hortalisses impulsats per l'anterior govern municipal no han agradat a l'actual alcaldessa, María José Catalá, concretament el que es munta al costat del Mercat de Colón tots els dimarts, que, a més, ha rebut importants crítiques dels venedors d'este recinte per competència deslleial. Tal va ser la pressió d'este mercat sedentari que els seus venedors van arribar a fer una vaga i van tancar els seus negocis tot un matí. Així doncs, l'anterior equip de govern va demanar un informe a la Comissió de Defensa de la Competència perquè es pronunciara en este sentit. Doncs bé, eixe veredicte ja ha arribat i tot apunta al fet que la compatibilitat entre tots dos mercats és plena. Però ara el govern municipal l'ocupa el PP amb Vox i l'última paraula la té l'actual equip de govern, concretament la Regidoria d'Agricultura, que està en mans de Vox. Informe no vinculant Les fonts consultades asseguren, doncs, que l'expedient continua obert i que no hi ha una decisió presa respecte a estos mercats ambulants. Però asseguren que l'informe de la Comissió de Defensa de la Competència no és vinculant i que el criteri que s'aplicarà serà clar: s'eliminaran aquells mercats ambulants que entren en col·lisió amb els mercats fixos. I això significa, segons diuen, que almenys el de Colón està sentenciat. Les fonts recorden que en els mercats municipals fixos hi ha alguns centenars de llocs lliures i que la Tira de Comptar, que és la base d'estos mercats ambulants, ja existeix a Mercavalència.