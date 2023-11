Pilar Bernabé demana que es respecte la votació del Congrés i recorda a Boluda que el Govern de Sánchez "és el que més ha fet pel corredor"

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha assegurat que se'n va de l'acte #Quierocorredor "preocupada i entristida perquè en un discurs en el qual no es pot criticar les obres i el ritme al qual va el corredor mediterrani, s'han criticat altres qüestions que potser no era el fòrum ni el lloc per a fer-ho. Respectant totes les opinions, però este fòrum representa molta gent que som ací per a defensar el corredor mediterrani. I sobretot, m'agradaria demanar-li a la societat en el seu conjunt que cal respectar en este cas els més de 12.600.000 vots que representen els 179 vots del Congrés dels Diputats".

Bernabé ha afegit que estos 179 diputats que voten sí a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern representen el 51,5 % dels espanyols que han votat. "El 45 % probablement votarà no, però el 51 % votarà sí. Per tant, eixes són les regles democràtiques. No hi ha major respecte a la democràcia, al desenvolupament i a l'estabilitat d'este país que respectar les regles democràtiques. Les espanyoles i els espanyols ja hem votat el 23 de juliol. No es pot votar cada vegada que no ens agrada el resultat electoral".

Sobre Boluda, Bernabé assenyala que el respecta perquè "és un gran empresari de la nostra comunitat que ajuda al fet que la Comunitat Valenciana siga un referent internacional. Però insistisc, este fòrum és per a reivindicar una infraestructura clau, que hui és una realitat gràcies a l'impuls del Govern de Pedro Sánchez. Cap govern ha fet tant pel corredor mediterrani com el govern de Pedro Sánchez". La delegada del Govern també ha recordat que "hui es compleixen vint anys de la marginació per part d'una ministra i d'un govern del PP amb el corredor mediterrani i onze d'un vot en contra d'Ana Pastor perquè no estiguera el corredor mediterrani en les RTE-T. El Govern de Pedro Sánchez és el que més ha invertit en el corredor mediterrani: més de cinc mil milions d'euros".

"Per això demane respecte a la ciutadania. Els espanyols van votar el 23 de juliol. I s'ha reflectit en els 179 que han votat".