El Ple del Parlament Europeu debatrà sobre la Llei d'amnistia la setmana que ve

La proposta del Partit Popular Europeu (PPE) de plantejar en el pròxim Ple del Parlament Europeu a Estrasburg (França) un debat sobre la Llei d'amnistia pactada entre PSOE i els partits independentistes catalans ha aconseguit este dijous el suport en la conferència de presidents de la cambra, en què participen els presidents dels grups i es prepara l'agenda de les sessions. La discussió tindrà lloc dimecres que ve a les 14.00 hores amb el títol “Amenaça a l'estat de dret a conseqüència de l'acord de Govern a Espanya”, segons ha confirmat el PPE.

“Una majoria de líders de grup del Parlament Europeu han decidit mantindre un debat plenari la setmana que ve a Estrasburg”, ha anunciat el portaveu del líder del grup, l'alemany Manfred Weber, en la xarxa social X amb el hashtag “Espanya no es rendeix” i “Investidura”. La decisió ha sigut rebuda amb enorme satisfacció per part de la cap de files de la delegació espanyola, Dolors Montserrat, que junt amb Weber va anunciar dilluns passat la seua intenció de sol·licitar un debat. “S'estan vulnerant els principis que defensa la UE”, ha justificat l'eurodiputada dels populars, que insisteix que “Europa no pot mirar cap a una altra banda” i que “el PP farà tot el que puga i més per a parar este full de ruta de demolició de l'estat de dret per part de Sánchez”.

Durant el debat el dimecres, segons han confirmat fonts del Parlament Europeu, també participaran representants de la Comissió Europea i del Consell. Atés que este segon semestre de l'any la presidència rotatòria de la UE està ocupada per Espanya, li tocarà a un representant del Govern espanyol presentar la posició de l'executiu de Pedro Sánchez davant el plenari.

La petició de debat no ha partit només del PPE, el grup liberal Renew, en el qual està Ciutadans, també es va sumar este passat dimecres a la petició de debat. “La Llei d'amnistia que negocia el partit socialista espanyol posa en perill la separació de poders i va contra els valors fonamentals de la nostra unió”, va al·legar el secretari general de la formació taronja, Adrián Vázquez, que este dijous ha mostrat també la seua satisfacció. “Els valors de la Unió són un límit democràtic que no s'ha de depassar, fins i tot per a aquells que no tenen cap límit per a intentar seguir aferrats al poder”, ha afegit.