Un ascensor nou fa més accessible el castell de Cullera

El castell de Cullera, una de les joies patrimonials de la comarca i de la Comunitat Valenciana, és ara més accessible després de la instal·lació d’un ascensor extern que permet pujar des de l’esplanada d’accés al castell al pati d’armes i complementa l’elevador que puja des de l’aparcament. La seua instal·lació ha suposat una inversió de 120.000 euros.

Per a l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, “esta era una inversió necessària en el monument més visitat de la localitat, ja que teníem la necessitat que fora accessible a tots els ciutadans que desitjaven accedir-hi. L’estructura mateixa del castell feia bastant inviable que les persones amb mobilitat reduïda hi pogueren accedir, per la qual cosa es va decidir crear este ascensor exterior juntament amb una plataforma que permet que el monument més visitat de la comarca de la Ribera siga ara molt més accessible per a tots”.

La posada en marxa d’un nou ascensor exterior i una plataforma elevadora que permeta l’accés al pati d’armes a les persones amb mobilitat reduïda fa que la fortalesa musulmana de Cullera siga un poc més accessible a tots.

El projecte ha comptat amb una inversió de 120.000 euros i permetrà que el castell i el museu d’arqueologia puguen rebre encara més visitants.

El castell de Cullera ha rebut 40.000 visitants de l’inici de l’any ençà i ha acollit 10.000 espectadors que han acudit a gaudir de les diferents activitats culturals que s’hi han celebrat, amb un augment considerable de les visites de turistes estrangers.