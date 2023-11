Examen al Palau amb la lliçó apresa

El València Basket vol passar pàgina després de la seua derrota de dimarts contra el Reial Madrid i quin millor lloc que fer-ho que al Palau Blaugrana, en una pista que se li resisteix en l’Eurolliga, però a la qual arriba amb el record de l’última victòria a la Fonteta contra els de Roger Grimau en la Lliga Endesa. Sense Jared Harper, això sí, però amb l’ambició dels qui han demostrat ja poder competir contra qualsevol rival i en qualsevol pista.

Un partit per al qual Álex Mumbrú ha desplaçat els seus 13 jugadors disponibles, els mateixos que estaran diumenge a Vitòria per a enfrontar-se al Baskonia en el final d’una setmana d’infart.

El tècnic taronja, però, destaca, respecte a l’últim precedent, el retorn de Laprovittola i les ganes que tindran també de guanyar després de la seua ensopegada de dijous contra el Baskonia.

“És un partit, com tots els de fora en Eurolliga, complicat, contra un equip que, des que vam jugar, recupera Laprovittola, té més atac i anotació i talent, cal estar bé defensivament si volem afrontar un partit dur. Venen d’una derrota important i segur que volen rescabalar-se com més prompte millor”.

Per tot això i el nivell del rival, té clar que no és moment de rotacions. “Anem dia a dia, no anem pensant a descartar jugadors, anirem amb tot contra el Barça i jugarem amb els qui estiguen bé. Intentarem ser competitius. A veure si som capaços de fer un partit seriós, estar bé defensivament i encertats en atac. Haurem de fer les coses millor, contra el Madrid vam perdre. La Fonteta ens dona suport, però allí els donaran suport a ells. Sabem de la dificultat de jugar fora de casa, ens ha de fer incrementar la nostra concentració abans, durant i al final del partit”.

A l’espera de Robertson

Mumbrú admet que Robertson encara no ha arribat al nivell esperat, però no preveu un nou fitxatge per a reforçar eixa posició de moment.

“A Kassius és a qui més li està costant trobar els seus tirs, la seua fluïdesa. A uns altres els és més fàcil adaptar-se a l’Eurolliga, a ell li està costant un poc més i pateix un poc més de contacte que el que patia l’any passat —va afirmar el tècnic de València Basket—. Ara tenim Jared lesionat, està de dos, acaba de tornar Xabi, que està en un bon moment i ha de vindre Martin. Parlem de setmanes, és bo veure la foto de tot l’equip, veure com s’acaben de coordinar els rols, com es planifica quan estiguem tots i, llavors, si cal prendre decisions, es prendran, és clar”, va concloure Mumbrú.