Ciris i globus en record de les 52 dones assassinades

52 dones. 52 famílies. 52 assassinats a mans de les seues parelles o exparelles pel simple fet de ser dones. Es diu violència masclista i és un mal social que ja s’ha emportat 52 vides de dones en 2023 a tot Espanya, cinc d’elles a la Comunitat Valenciana. Ahir, dijous, se les va recordar a totes en un acte commemoratiu celebrat a Caudete de las Fuentes amb motiu del Dia per l’Eliminació de la Violència contra les Dones que se celebra el 25N.

Amb ciris, sabates roges i globus, dones i homes van retre homenatge a eixes 52 vides i van llegir un manifest de condemna a este mal. Després, van soltar un globus per cada una d’elles. A l’acte va assistir la directora general d’Igualtat i de l’Institut de les Dones, Davinia Bono, que va apel·lar “a la unió, al compromís individual i col·lectiu, a la sensibilitat des d’edats primerenques i al respecte” en la lluita de la violència contra les dones.

La directora general d’Igualtat, en la seua intervenció, també va sol·licitar la implicació de les institucions, que “han de garantir la prevenció i la protecció real i efectiva” a les dones víctimes de violència de gènere. I va afegir l’obligació de treballar per fer possible un futur lliure de violències masclistes en què “les dones siguem lliures i visquem sense por de ser víctimes de delictes pel simple fet de ser dones”.

“Volem un futur lliure de violències en què les dones visquem sense por de ser víctimes pel simple fet de ser dones”

Finalment, Davinia Bono va recordar la campanya de conscienciació i sensibilització amb motiu del 25N, posada en marxa per la Generalitat, amb el lema “A tu no et fa mal?”, que pretén fer una crida a la societat en la lluita per erradicar la violència contra les dones.

Al seu torn, la jornada va pretendre, amb la campanya “Homes de veritat”, posar de manifest la importància de sumar els homes a la conscienciació sobre violència de gènere, a través de l’educació basada en la promoció de les relacions basades en el respecte mutu, la igualtat de tracte i els drets.