Els Jaume I demanen millors salaris per als joves investigadors

“Si no millorem el sou dels científics, mai podrem atraure talent, perquè un jove investigador guanya el doble en altres països d’Europa que ací a Espanya”, adverteix el Premi Jaume I d’investigació bàsica 2023, el químic basc Antonio Echavarren, científic de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ). La presentació, este matí, dels cinc científics i científiques i de l’empresari d’estos guardons a la ciència i l’emprenedoria que entregarà dimarts que ve el rei Felip VI a la Llotja s’ha convertit en un clam en defensa del talent jove.

La guanyadora del Jaume I d’investigació mèdica 2023 i directora del Departament de Neurobiologia del Desenvolupament de l’Institut de Neurociències d’Alacant, Guillermina López-Bendito, ha destacat que Espanya, en els últims anys, “està avançant en l’atracció de talent jove, però encara hi ha molt a recórrer”. Esta experta en connexions neuronals ha posat sobre la taula el valor dels joves investigadors espanyols: “Som un país productor de talent, els meus col·legues de les universitats de Harvard i Stanford, als EUA, o de l’Institut Max Planck d’Alemanya, em criden demanant-me joves investigadors per a treballar amb ells, perquè admiren la seua cultura de l’esforç i la motivació amb la qual treballen, així que hem d’animar els nostres joves científics i dir-los que sí que es pot, que poden arribar fins on u vulga”.

Contractes més flexibles

López-Bendito recalca que, afortunadament, a Espanya “hi ha hagut un canvi i hi ha moltes iniciatives en marxa per a recuperar el talent del nostre país que hi ha a l’estranger”, en referència als joves investigadors que, durant la crisi, davant de les retallades en ajudes a la ciència, van haver d’emigrar per a poder continuar amb les seues carreres investigadores. No obstant això, malgrat este avanç “en recuperació i atracció de talent”, insisteix que cal continuar fent més passos en la creació d’oportunitats per als joves investigadors i en la flexibilització de la seua contractació així com en l’increment dels seus salaris.

Una opinió que comparteix també la guanyadora del Jaume I 2023 en protecció del medi ambient, Carlota Escutia, científica en l’Institut Andalús de Ciències de la Terra (IACT). “Hem de buscar noves formes de contractació que donen estabilitat als joves investigadors, perquè el que no pot ser és que, a Espanya, l’edat mitjana en què un científic aconsegueix estabilitzar-se siga els 45 anys”. Escutia ha incidit en la bretxa de gènere que comporta el retard en l’estabilització dels joves investigadors en subratllar que “acaba afectant més la carrera investigadora de les dones”.

Investigació química en la frontera del coneixement

El Premi Jaume I d’investigació bàsica 2023, Antonio Echavarren, ho és tot en la química espanyola. President de la Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ), catedràtic de Química Orgànica en la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), dos llocs, estos últims, dels quals actualment està en excedència per a poder liderar un grup d’investigació de l’ICIQ de Tarragona que li ha permés avançar en la frontera del coneixement de la química de l’or, el més noble dels metalls.

Echavarren fa 20 anys que investiga les reaccions químiques de l’or, un àcid metàl·lic doble que es caracteritza per ser molt poc reactiu, però que, per a este científic, suposa “l’última frontera de la catàlisi”. El jurat dels Jaume I ha reconegut les seues contribucions a la química orgànica, especialment la catàlisi, que ha fet augmentar l’eficiència de les reaccions químiques per a produir medicines i altres materials nous.

Els seus treballs han contribuït a establir les lleis fonamentals de la química de l’or, en la qual ha format més de 200 investigadors predoctorals i postdoctorals en la frontera del coneixement. Una de les línies en la qual està investigant és en l’ús de l’or com a catalitzador per a produir gasolina de manera sintètica. “Busquem transformar el metà primer en età, després en propà i, finalment, en butà amb la finalitat de fer gasolines”, detalla.

En les seues paraules transmet passió per la química, en assenyalar que “la majoria dels problemes importants als quals s’enfronta la humanitat no es resoldran sense la química”. En este sentit, insisteix que, pel nombre de citacions en publicacions científiques, la química espanyola “ocupa el seté lloc en el món, igual que la física i la matemàtica”.

Per a continuar escalant llocs, Echavarren advoca per retindre i atraure el talent jove. “Som un país afortunat, perquè, en els últims anys, hem tingut suport a la ciència i hem pogut generar oportunitats per a recuperar talent, però no podrem avançar més si no podem oferir salaris competitius als nostres joves investigadors respecte a altres països d’Europa”, adverteix. “Si volem atraure talent, necessitem més flexibilitat en la contractació i millors sous”, assevera. “Veure que en el futbol s’atrau jugadors d’altres països amb contractes multimilionaris i no es dona l’oportunitat de captar joves investigadors, espanyols o d’on siga, oferint-los sous competitius, és dramàtic per a la ciència espanyola”, lamenta.

L’economista catalana experta en l’anàlisi de microdades, Olympia Bover, és el Premi Jaume I d’economia 2023. Directora del Departament d’Anàlisi Estructural i Estudis Microeconòmics del Banc d’Espanya, ha desenvolupat la metodologia per a construir l’Enquesta financera de les famílies, que ha influït en el disseny d’enquestes similars en altres països. El jurat la premia pels seus “importants estudis empírics dels mercats de treball i de l’habitatge i del comportament de les llars”. “També ha introduït importants innovacions metodològiques en l’anàlisi de dades de panell i d’enquestes de llars. El seu treball ha sigut influent tant en la comunitat acadèmica com en el món de la política”, destaca la Fundació Premis Rei Jaume I.