La mar s’engul ja les platges acabades de regenerar del Saler

Els veïns del Saler van alertar ahir que les platges del Saler acabades de regenerar han començat a minvar. Asseguren que la mar i l’onatge, sense que s’haja produït encara cap temporal, s’estan engolint les platges en les quals el Ministeri de Transició Ecològica ha dut a terme un macrotransvasament de tres milions de metres cúbics d’arena amb un cost de 25 milions d’euros. El transvasament d’arena, executat mitjançant vaixells draga i canonades marines, es va donar per finalitzat el mes d’octubre. Els veïns han difós imatges que evidenciarien que la mar torna a avançar i s’acosta a les dunes i mallades recuperades.

Els tècnics de la Direcció General de Costes han llançat, en resposta als veïns, un missatge tranquil·litzador. “Està ocorrent el que esperàvem”, assenyalen. En el projecte de regeneració es va programar la creació d’un tascó d’arena de 120 metres d’amplària per a poder guanyar els 70-75 metres d’amplària que tenien les platges del sud fa 50 anys. Per a poder recuperar eixos 75 metres de platja, es van fer aportacions d’arena de quasi el doble. “La mar ha de treballar ara per a aconseguir l’equilibri del perfil esperat”. La previsió era, afigen, que la mar avançara entre 30 i 70 metres.

Els veïns, que auguraven que el transvasament d’arena anava a ser tirar els diners, perquè el primer temporal fort s’ho emportaria tot, tornen a reclamar la col·locació d’esculls artificials, una solució per a estabilitzar les erosionades platges del sud que de moment Costes no es planteja.

La Delegació de Govern assegura que “la pujada de la mar” apreciada estos dies a la platja regenerada és normal i no significa que l’arena s’estiga perdent.

El Ministeri de Transició va donar per conclòs a finals del mes d’octubre d’enguany el dragatge i els treballs de regeneració de les platges del sud de València, que, conten, van arrancar al juny i que van executar Rover i l’holandesa Dravo.

La previsió és que, amb l’aportació d’arena a les platges de la Garrofera, Saler i Arbre del Gos, estes puguen estabilitzar-se durant els pròxims 50 anys, encara que, segons adverteixen en Costes, tot dependrà de la virulència dels temporals, cada vegada més nocius per efecte del canvi climàtic.

Els tècnics afigen que les opcions per a frenar l’erosió que pateixen les platges són poques i cares en tots els casos. A més de les aportacions i els transvasaments d’arena, que a València ja s’han dut a terme en altres ocasions amb camions (mai com fins a este estiu amb vaixells draga i canonades marines), hi ha la possibilitat de crear barreres o esculls artificials que mantenen la platja, com demanen els veïns, però que trenquen la dinàmica litoral i tallen els corrents que transporten els sediments. Una altra opció és la retirada, retrocedir, com es va fer en la regeneració de la platja de l’Arbre del Gos, on es van aprofitar les terres de cultiu que hi havia darrere per a guanyar platja. En el tram del Saler, en canvi, la regeneració del cordó dunar es va fer possible recuperant la franja de 20 metres d’amplària que va ocupar, en el seu moment, el passeig marítim d’obra dura elevat.