La Marxa contra la Violència de Gènere tenyirà València de morat

Un any més, amb motiu del 25-N, Dia Internacional dedicat a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, la Fundació Esportiva Municipal celebrarà este diumenge 26 de novembre la VII Marxa per l’Eliminació de la Violència contra les Dones i per la Igualtat.

Esta prova començarà als jardins de Vivers a les 10 hores, i el recorregut, de 5 quilòmetres, recorrerà el jardí del Túria per a arribar, de nou, als jardins de Vivers. La marxa no competitiva està oberta perquè qualsevol persona, independentment de les seues capacitats físiques, hi puga participar. El més important d’esta data serà demostrar el compromís i la conscienciació de la societat amb l’eliminació de la violència contra les dones i per la igualtat.

Una vegada finalitzada la marxa, que compta amb la col·laboració d’El Corte Inglés i de Coca-Cola, hi haurà activitats per als més menuts, i, en la zona de meta, es duran a terme diferents activitats dirigides com ara crossfit o zumba obertes a tot el públic i a totes les edats.

Així mateix, a les 11 del matí tindrà lloc l’obertura del festival Igualment Fest, un esdeveniment amb un plantejament lúdic que comptarà amb xarangues, tallers, concerts i associacions i institucions orientades a la promoció de la igualtat.

La inscripció i la recollida de dorsals es podrà fer en les plantes d’esport d’El Corte Inglés, a les botigues de Pintor Sorolla, avinguda de França, Nuevo Centre i al Centre Comercial Hipercor d’Ademús i, es podran recollir fins al mateix dia de la marxa. Així mateix, i per a tot aquell que ho desitge, també podran inscriure’s per a participar en este esdeveniment en l’estand d’Alanna el mateix dia de la marxa, o, durant els dies previs, en el seu centre.

Finalment, cal recordar que la recaptació íntegra de la inscripció, que serà d’1 euro solidari, es destinarà a l’Associació Alanna, associació que té com a missió aconseguir una societat inclusiva, sostenible i igualitària.