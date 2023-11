Més fusta i menys formigó en els accessos a la cala Calalga de Calp

Ja han finalitzat les obres de reparació de l’accés a la cala Calalga, una de les més visitades de Calp i molt pròxima al passeig marítim de la Fossa. Abans de les obres, s’hi accedia per una escala de mamposteria molt deteriorada. A més, l’erosió produïda sobre el talús rocós de la cala per l’acció de l’onatge del temporal de gener de 2020 va ocasionar que el seu coronament, al costat del qual hi ha un vial, quedara en volada i que fins i tot es produïren despreniments. Els successius temporals van agreujar la situació del talús.

L’Ajuntament va iniciar al setembre les obres de reparació. Han consistit a crear un mur d’escullera de pedra calcària la fonamentació del qual s’ha omplit amb formigó. D’altra banda, quant a l’escala d’accés, es va optar per demolir l’estructura existent de mamposteria i formigó i substituir-la per una estructura de fusta ancorada al terreny natural amb plaques d’ancoratge. Les obres han tingut un cost de 112.700 euros. Les ha executades Vías y Obras Aitana.