Mislata obri el procés d’inscripció als horts urbans

L’Ajuntament de Mislata va obrir ahir la convocatòria per a l’adjudicació de parcel·les en els horts urbans municipals situats al voltant de l’emblemàtic Pou del Quint. Este projecte, nascut fa 7 anys, té com a propòsit conservar l’últim vestigi agrícola de Mislata, a més de promoure beneficis socials, culturals, patrimonials i històrics.

En esta convocatòria s’ofereixen un total de 23 parcel·les, de les 101 que conté el recinte, que proporcionen a les persones empadronades a Mislata —amb una antiguitat, almenys, de cinc anys— l’oportunitat de participar en la iniciativa municipal. L’adjudicació es durà a terme per un període inicial de dos anys, amb possibilitat de pròrroga. Els interessats poden presentar les seues sol·licituds en l’oficina virtual de l’Ajuntament fins al 20 de desembre.

L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha volgut convidar la ciutadania a participar en esta iniciativa, “que significa una connexió amb les nostres arrels, els valors i la història local”.

Nou mil metres quadrats per a autoconsum

La superfície destinada abasta 9.000 metres quadrats per a ús agrícola, on el veïnat pot plantar —sempre per a l’autoconsum— fruites, verdures i hortalisses. Els sol·licitants han de comprometre’s a realitzar personalment els treballs agrícoles, i es donarà prioritat a aquells que proposen el cultiu ecològic, tal com s’estipula en l’Ordenança d’horts urbans.

La supervisió del funcionament dels horts urbans està en mans d’una comissió gestora que intervé en possibles conflictes entre usuaris, estableix horaris i promou l’ús eficient de l’aigua. Este enfocament comunitari enforteix la cohesió entre les persones que cultiven la seua parcel·la i la cura conjunta d’este valuós espai.