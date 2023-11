El PSPV crida a la “batalla cultural” enfront dels “negacionistes” de la violència masclista

L’expressió “guerra cultural” està vinculada a les tesis ultraconservadores amb les quals tractar de trencar el que anomenen el “consens progressista”. El canvi climàtic o la violència masclista són els dos exemples més clars i és respecte a este últim enfront del qual el PSPV, aprofitant la celebració del 25N, ha cridat a la “batalla de les idees” enfront dels “negacionistes”. “Farem la guerra de les idees, la batalla no violenta, per la decència”, ha assenyalat este divendres el secretari general dels socialistes valencians, Ximo Puig.

El PSPV ha celebrat este divendres el seu acte en commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, que se celebra este dissabte 25 de novembre, en el qual diversos alcaldes i responsables municipals de la província de València han signat un decàleg per a continuar lluitant contra “la gran causa de la igualtat que és l’erradicació de la violència de gènere”, un manifest que posteriorment traslladaran a tots els municipis de la Comunitat Valenciana.

Sota el títol “Principis que resisteixen, valors que guien” i rubricant el suport en una lona amb el mapa de la Comunitat Valenciana, el text mostra el compromís dels signants a, entre altres punts, ratificar la violència masclista contra les dones com “una realitat innegable”, augmentar les partides pressupostàries i els equips tècnics en violència de gènere i denunciar “cada retallada i reculada en la protecció i l’atenció a les víctimes de violència de gènere que duga a terme la dreta i l’extrema dreta”.

En l’acte han participat el secretari general del PSPV, Ximo Puig, i la vicesecretària d’Igualtat del partit, Rosa Peris, al costat del secretari general del PSPV-PSOE a la província de València, Carlos Fernández Bielsa, i la responsable provincial d’Igualtat, Eva Sanz, que han defensat les polítiques d’igualtat i de lluita impulsades pels socialistes en els últims anys des de les diferents administracions.

En este sentit, Puig ha assenyalat que “la lluita contra la violència de gènere és una batalla per la desigualtat i la decència” i ha recordat que “estem parlant d’una qüestió que no és partidista, sinó que ens concerneix a tota la societat”: “No es pot justificar la ideologia sobre la qual se sustenten els assassinats masclistes, ni acordar al mateix temps amb qui defensa la lluita contra la violència de gènere i amb qui la nega”. “No hi ha democràcia sense feminisme”, ha afegit.

“Deriva radical”

En la mateixa línia, el secretari provincial del PSPV a la província de València, Carlos Fernández Bielsa, ha defensat que “hem d’eixir al carrer amb més força que mai i no cedir als reaccionaris ni un pam, hem de dir-li a les coses pel seu nom i continuar impulsant les polítiques d’igualtat que necessita la nostra societat”. “La deriva radical és una reculada de la societat que no podem permetre”, ha afegit.

Per la seua banda, Peris ha indicat que “en cada pas que es faça contra els drets de les dones, els i les socialistes farem un pas avant” i ha subratllat que “hui, en vespres del 25N, tornem a reafirmar sense fissures el nostre compromís amb les víctimes de violència de gènere”. Amb això ha assenyalat que el PSPV és un “partit compromés amb la igualtat, i que, enfront de la barbàrie que suposa la violència masclista, sempre alçarem la veu”.

Finalment, la responsable provincial d’Igualtat, Eva Sanz, ha assenyalat que “continuarem treballant sense descans per protegir les víctimes de violència de gènere” i ha subratllat que, “amb la signatura d’este decàleg, els i les socialistes reafirmem el nostre compromís innegable amb esta lluita”.