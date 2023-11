La pujada salarial que proposen els empresaris podria beneficiar 200.000 valencians

Si una circumstància s’ha notat en els últims mesos en la butxaca dels ciutadans eixa ha sigut la pujada dels preus, que ha colpejat el poder adquisitiu de les llars. D’ací ve que una proposta de pujada del salari mínim interprofessional (SMI) com la que ha suggerit la patronal empresarial CEOE —hores després de conformar-se el nou govern de coalició amb Yolanda Díaz de nou al capdavant de la cartera de Treball— haja obert de nou el debat sobre el marc de la renda mínima. No en va, l’alça suggerida del 3 % de l’SMI —que suposa passar de 1.080 euros bruts mensuals a 14 pagues a 1.112 euros— podria beneficiar, segons estimacions sindicals, uns 200.000 valencians.

Seria un volum de ciutadans similar al que ja es va veure beneficiat de l’última pujada salarial, que, en aquell moment, va ser superior, del 8 %. Esta va ser aprovada al febrer pel Consell de Ministres i va comptar amb el suport de les centrals i el rebuig de la CEOE, que argumentava, en aquell moment, que era una pujada “inassumible per a sectors especialment vulnerables” com l’agrícola o d’altres més intensius en mà d’obra (com podria ser l’hostaleria). Ara, però, han sigut els empresaris els que prenen la davantera amb este primer suggeriment, que elevaria el salari brut anual per damunt dels 15.550 euros.

Reaccions

Sobre este tema, tant UGT com CCOO valoraven ahir “positivament la voluntat manifestada per la CEOE”, encara que la consideren “insuficient”, perquè, “per a garantir els estàndards europeus de dignitat i suficiència, també cal tindre en compte l’evolució dels preus dels productes bàsics, com l’alimentació”, i permetre, així, “que este salari cobrisca les necessitats bàsiques de les persones treballadores i les seues famílies”. Per això, totes dues centrals s’obrien a negociar la pujada “com més prompte millor”.

Per la seua banda, des d’UGT-PV, el seu secretari general, Ismael Sáez, recordava en esta línia que hi ha un “compromís” de situar la renda mínima en el 60 % del salari mitjà espanyol. En este sentit, considera que la iniciativa empresarial “cal apreciar-la, perquè el que busca és diàleg i l’acord, que és el que necessita el país”. Malgrat això, també la percep com una proposta sobre la qual es pot “discutir” per a tractar d’arribar, entre tots els agents socials, a un “punt d’acord, que seria molt bo”.

En esta línia més ambiciosa es va manifestar ahir Yolanda Díaz, que va destacar que el salari mínim ha de “mantindre el poder adquisitiu” de la ciutadania i, per tant, ha d’anar de bracet de l’increment que està tenint la taxa mitjana de l’IPC entre desembre de l’any passat i novembre d’este 2023, que, segons creu, se situarà entre el 3,7 % i el 3,8 %. “No hi ha millor política feminista, no n’hi ha, ni millor eina contra la precarietat i la pobresa laboral (que una pujada del salari mínim)”, va destacar sobre esta qüestió la vicepresidenta segona, que va anunciar també que convocarà els agents socials “amb caràcter immediat”.