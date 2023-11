Catalá fitxa un exregidor de Ciutadans per a liderar les polítiques de discapacitat

L’Ajuntament de València vol donar un nou impuls a les polítiques de discapacitat a la ciutat i, per a fer-ho, nomenarà un nou director general en la Regidoria de Benestar Social.

Es tracta de Francisco Javier Copovi, que ocuparà un càrrec al qual aportarà una gran experiència professional com a responsable de nombrosos projectes socials relacionats amb la dependència i la discapacitat.

Copovi és llicenciat en Psicologia per la Universitat de València i, en la legislatura passada, va ser regidor del Grup Municipal de Ciutadans a l’Ajuntament, responsable de les àrees de política social, discapacitat, inclusió, participació ciutadana i salut.

En l’àmbit polític, també ha desenvolupat el seu treball com a vocal del Consell d’Acció Social del consistori, del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat i del Consell Municipal de Persones Majors.

Quant a la seua iniciativa política com a responsable d’este àmbit en el partit taronja, el llicenciat en Psicologia va liderar en 2020 una moció que exigia al Rialto una estratègia municipal per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat. En concret, el grup liberal va reclamar desenvolupar de manera transversal, per part dels tècnics de les àrees d’Ocupació, Recursos Econòmics, Igualtat, Benestar Social, Educació i Gestió de Recursos, un pla d’activació laboral i foment de l’ocupació ordinària, en CEE i ocupació amb suport per a persones amb discapacitat, incidint especialment en la inclusió laboral de les dones amb discapacitat, per a la seua posterior implementació.

“El desenvolupament i la implementació de recursos d’inclusió laboral, foment de l’ocupació, formació, superació de la bretxa digital, ocupació amb suport i inserció en l’ocupació ordinària de les persones amb discapacitat, entre d’altres, són mesures base que van en la línia de la cerca de la independència personal de les persones amb discapacitat i el desenvolupament de la seua autonomia”, va declarar llavors Copovi, ara al capdavant d’una competència amb capacitat per a influir en polítiques socials.

Després de Rocío Gil, el PP “pesca” en Cs per segona vegada

Amb el seu fitxatge pel Partit Popular, Francisco Copovi segueix el camí de Rocío Gil, que abans va saltar també de Ciutadans al grup municipal liderat per Catalá. Va ser l’abril d’este mateix any i en plena campanya electoral quan la fallera major de València 2018 va fer el pas d’unir-se a les files populars, un moviment que llavors es va explicar com “la necessitat de la unió del centre per a aconseguir que el canvi polític es produïsca a València”. El canvi es va produir el 28M i Rocío Gil és hui regidora d’Igualtat, Educació i Esports.