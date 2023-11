Compromís denuncia que el Consell suprimirà les obres de 12 col·legis que el Botànic va adjudicar després de les eleccions

Els ajuntaments de Petrer, Burjassot, Casinos, Mislata, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Benicarló, Borriol i Betxí han rebut una carta de la Conselleria d’Educació en la qual se’ls informe que les obres de col·legis i instituts planificades en estos municipis queden paralitzades. Així ho han denunciat este dilluns el líder de Compromís, Joan Baldoví, i el portaveu del partit en matèria d’Educació, Gerard Fullana.

Es tracta de 12 centres que el Botànic va adjudicar en funcions (és a dir, després d’haver perdut les eleccions) i que el PP va considerar com un “últim tracte de favor” per a municipis del seu mateix color polític. Per això, l’actual conselleria dirigida pel popular José Antonio Rovira ha decidit suprimir-ne la licitació.

En total, és una inversió de 63 milions d’euros, encara que Fullana defensa que la més gran va destinada a un municipi amb un govern del PP (Benicarló, 19 milions), amb la qual cosa tracta de rebatre l’argument de Rovira.

Més enllà d’això, el que denuncia Compromís és que el Consell pretén “desmantellar” el pla Edificant per a la construcció d’infraestructures educatives per dues vies. La primera, mitjançant una “retallada” de 121 milions d’euros en el pressupost per a este pla, i la segona, per mitjà d’una modificació legislativa que permetrà al responsable de la Conselleria “revocar o suprimir les obres de construcció de centres educatius per raons d’interés públic”.

El partit valencianista ha anunciat que prepara una bateria d’esmenes per a recórrer contra estes decisions de la Conselleria, sota el lema “Salvem escoles”. Segons Fullana, esta “retallada” de 121 milions provocarà retards “d’un a tres anys en 341 obres ja pressupostades, amb 1.400 milions d’euros i 35.000 llocs de treball en risc”.

Inversions municipals

El conseller José Antonio Rovira va criticar recentment en la comissió de pressupostos de les Corts que el Botànic només havia executat un 25 % de la inversió destinada al pla Convivint, i va assegurar que este era el principal motiu per a reduir la inversió.

Fullana, per la seua banda, defensa que esta no es tracta d’“una inversió a l’ús, sinó que es deleguen 1.400 milions d’euros als ajuntaments i mai saps quan començarà un les obres, amb la qual cosa és necessari tindre eixe pressupost disponible. Si no ho estiguera, les obres es retardarien fins a l’any següent amb l’aprovació dels nous pressupostos”, explica el diputat de Compromís.

A més, el portaveu del partit ha remarcat que, una vegada adjudicades la majoria de les obres, l’execució pressupostària hauria d’anar pujant any a any. “Si no es manté la inversió pressupostària, es retardaran molts centres, i els milions que es retallen ara hauran d’invertir-se l’any que ve, amb el perjudici que els centres que els necessiten quedaran parats com a mínim un curs”, indica Fullana.

Per este motiu, la principal reivindicació de les esmenes que presentarà el partit és “que es mantinga el pressupost per al pla Convivint i la planificació temporal d’este” front “a la voluntat del Consell de començar a retallar”.

“No sabem quina raó d’interés públic pot haver-hi per a cancel·lar la inversió pressupostària destinada a construir col·legis o instituts”, ha assegurat Fullana sobre la modificació legislativa que vol aprovar la Conselleria d’Educació.