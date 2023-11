El Consell estudia “repensar” el mapa sanitari per a atendre “amb equitat” àrees de difícil cobertura

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, aposta per “repensar” el mapa sanitari amb l’objectiu d’atendre “amb equitat” les àrees “més a l’extraradi” de la Comunitat Valenciana, en les zones de difícil cobertura. “Estem estudiant mesures que puguen millorar, d’una vegada per sempre, l’atenció, en igualtat de condicions sanitàries en tots els territoris”, ha sostingut.

Així s’ha manifestat este dilluns el cap del Consell en declaracions als mitjans de comunicació a Alacant, abans de participar en el Fòrum de Municipalisme del Club Información, a preguntes sobre una possible reducció dels departaments de salut.

Sobre este tema, Mazón ha defensat que el sistema anterior no funcionava i “ha deixat llistes d’espera i una atenció primària amb falta d’atenció”. En este sentit, ha apostat per “repensar” el mapa sanitari perquè “el més important és l’equitat en l’atenció assistencial”.

A més, ha emfatitzat que les mesures han d’ajudar a “millorar l’eficàcia”. “Sobretot, que ens ajuden d’una vegada per sempre a poder cobrir les àrees de difícil cobertura, les àrees més a l’extraradi de la Comunitat Valenciana”, ha afegit.

“Estem analitzant mesures que puguen millorar l’eficàcia per a cobrir places, perquè tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana mereixen la mateixa atenció, visquen on visquen. I això no ha ocorregut en els últims anys”, ha asseverat Mazón.

Quant a les àrees de difícil cobertura, ha esmentat el Baix Segura, el Mitjà i l’Alt Vinalopó, la Vall d’Ebo i la Vall de Laguar, a la província d’Alacant; Requena i el Racó d’Ademús, a València, i Vinaròs, a Castelló.

Incentius a la permanència

“Estes són zones que no es poden permetre romandre amb una menor qualitat assistencial ni un dia més. Parlarem d’incentius, d’incentius a la permanència, incentius econòmics, parlarem de mapa sanitari, parlarem de reforç i d’un pla de veritat de reforç de les zones de més difícil cobertura, perquè jo no dorm tranquil pensant que hi ha valencians, castellonencs o alacantins que no tenen el mateix tracte”, ha insistit.

En la mateixa línia, ha indicat que es tracta d’un sistema que s’ha generat i ha emfatitzat que “no pot seguir així ni un minut més”, al mateix temps que ha avançat que “en breu hi haurà novetats”.