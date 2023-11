Dénia ix al carrer per a demanar que pare l’horror de la guerra a Palestina

Dénia va eixir ahir al carrer per a demanar que pare l’horror de la guerra a Palestina. Unes 300 persones van participar en la manifestació convocada pel Moviment per la Pau de la Marina Alta. Va començar a l’esplanada del Port i va arribar a la Glorieta, on es va llegir el manifest. Residents palestins van prendre la paraula i van reclamar que es detinga la destrucció de Gaza. També es van llegir poemes i es va guardar un minut de silenci.

El manifest reclamava la pau a Palestina i recalcava que la treva de quatre dies és insuficient. “No només es tracta de fer una treva. Es tracta de parar la violència i de construir un futur de pau i convivència entre dos pobles que ara comparteixen territori”. El manifest també insistia que cal “parar l’espiral de violència” i aconseguir una pau duradora a Palestina. El Moviment per la Pau ha convocat, per a diumenge que ve, una nova concentració a l’esplanada del Port.