L’exalcaldessa d’Algemesí denuncia Vox per delictes d’odi

La diputada socialista al Congrés i exalcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha anunciat la presentació d’una denúncia contra Vox Algemesí per delicte d’odi, després de la publicació de la formació d’ultradreta en la qual acusen la diputada de “vendre Espanya” i l’assenyalen en xarxes socials després de votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

Trenzano ha criticat que això succeïsca pel simple fet d’“exercir la seua funció com a representant de la ciutadania” en el Ple del Congrés dels Diputats i ha assegurat que, en un sistema democràtic, “no hi caben els assenyalaments a representants de la ciutadania”.

A més, Trenzano s’ha preguntat “amb quina intencionalitat està feta eixa publicació” i ha lamentat que això es publique “per a generar una situació d’animadversió” cap a ella “pel simple fet d’exercir les seues funcions en un sistema democràtic”.

“Des del PSPV no permetrem que s’assenyale a ningú per fer ús de les seues funcions i defensar allò que la democràcia ens permet defensar”, ha destacat Trenzano, que també ha reiterat que “no permetrem delictes d’odi ni assenyalaments que puguen posar en perill els companys i companyes del nostre partit”.

No és l’únic assumpte que ha acabat en la justícia. Tant PSPV com Compromís van anunciar, fa 10 dies, que presentarien sengles denúncies per incitació a l’odi contra el PPCV per un altre vídeo en el qual assenyalaven els diputats de totes dues formacions que van votar a favor de Pedro Sánchez en la sessió d’investidura del 16 de novembre, fa dues setmanes.