Sánchez reuneix les “famílies” del PSPV

L’acte festiu convocat ahir a Madrid pel PSOE per a celebrar la investidura de Pedro Sánchez i retre homenatge a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero va ser aprofitat pels socialistes valencians per a projectar unitat i tractar d’allunyar el fantasma de les velles batalles internes que sobrevola el partit des de la pèrdua de la Generalitat i que ha agafat cos en les dates recents després que el secretari general del PSPV, Ximo Puig, es quedara fora en el repartiment de ministeris de Sánchez.

No hi va faltar cap dels màxims representants de les tres principals “famílies” del PSPV: el mateix Ximo Puig, i els secretaris generals del partit a les províncies de València i Alacant, Carlos Fernández Bielsa i Alejandro Soler, respectivament.

Tots ells estan cridats a jugar un paper clau en la futura renovació del partit, que dependrà en bona part de les aliances que puguen teixir entre si d’ací fins al novembre de 2024. Eixa és la data més primerenca en la qual podria tindre lloc el Congrés Nacional, en el qual s’elegiria la nova direcció de la federació. L’exministre José Luis Ábalos representa el quart corrent que completa el sudoku del PSPV.

Puig, Bielsa i Soler no només van coincidir en l’acte d’ahir, sinó que es van deixar fotografiar junts, una cosa rellevant en política. De fet, el compte oficial del PSPV en xarxes socials va publicar una instantània en la qual es recull la salutació entre l’expresident i Soler. El líder socialista de la província d’Alacant, que pot ser la clau de la futura renovació orgànica, també va intercanviar parers amb Bielsa.

🤗Diumenge de socialisme a Madrid al costat de companys i companyes de tota Espanya



Dia d'orgull per a reivindicar els més de 140 anys d'història del @psoe i tot el futur que ens queda per davant



📸 @ximopuig#EspañaAvanza pic.twitter.com/ymb2p1W1Rj — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 26 de noviembre de 2023

Amb les forces molt repartides entre els tres corrents, formar tàndem amb Soler pot ser capital i tal vegada l’única via per a evitar una guerra oberta. En eixe sentit es lligen les aproximacions recents que en els últims dies s’han produït des de representants del sector ximista cap al secretari general dels socialistes alacantins, que fa escassos mesos es va aliar amb Bielsa per a esmenar les llistes al 23J que va proposar Puig.

Projectar unitat

Les fotos de concòrdia d’ahir no són les primeres amb les quals des del PSPV es tracta de desactivar un debat que tots consideren prematur. Cal recordar que a penes 48 hores abans, Puig i Bielsa també van compartir acte, paraules d’agraïment i fins i tot un café posterior en un altre intent d’explicitar eixa bona sintonia que es vol traslladar oficialment des del partit. No hi ha res per desinflamar perquè no hi ha inflamació, diuen.

Així, diverses fonts presents ahir a Madrid asseguren a este diari que el clima va ser de màxima cordialitat entre els tres durant la jornada d’ahir. Totes les parts destaquen que l’objectiu del desplegament valencià a la capital va ser el de fer pinya amb el president del Govern, acabat de reelegir.

El desembarcament va ser important i va evidenciar el suport total del PSPV a Sánchez. A més de noliejar una vintena d’autobusos per a prop d’un miler de militants, hi van acudir desenes de càrrecs socialistes. Tampoc hi va faltar Diana Morant, l’única valenciana —amb permís de Luis Planas— en el nou Consell de Ministres.