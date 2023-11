El Mercat Central estrena betlem giratori

El Mercat Central de València es vist de Nadal. Tots els seus clients podran admirar, a partir de demà, 29 de novembre, la nova decoració nadalenca, a càrrec, un any més, de la dissenyadora Cecilia Caruso. Es trobaran, a més, amb una sorpresa molt especial: la reproducció d'un Mercat Central en miniatura dins del mateix Mercat Central, que s'exhibirà sota la gran cúpula i acull en el seu interior, també sota la seua xicoteta gran cúpula, un betlem giratori.

Es tracta de la maqueta cedida per la Falla Montolivet i feta per Cayetano Carmona, el seu mestre faller, que va obtindre el desembre de 2022 el primer premi de la Junta Central Fallera en la seua modalitat de lliure disseny A en el concurs de pesebres.

Cayetano Carmona va començar a treballar en la maqueta del Mercat Central el març de 2019, durant el confinament per la pandèmia, dedicant-li 8 hores al dia, incloent-hi dissabtes i diumenges, durant dos anys. “Este edifici sempre m'ha agradat. És d'admirar. Si per fora és bonic, per dins…”, diu Carmona, que explica que la reproducció la va fer a partir de fotografies de l'edifici i destaca la participació de l'electricista José Montero, “que ha instal·lat més de 300 llums de leds”, i dels xiquets de la falla, que han pintat els personatges que recorren l'interior del xicotet mercat i s'han ocupat dels productes de les parades, fets en plastilina.

Carmona, que va ser durant molts anys transportista de medicaments, diu que ara, estant jubilat, pot gaudir més de la seua afició. Carmona i Montero han estat treballant totes les vesprades durant l'última setmana en la instal·lació de la maqueta al Mercat Central perquè tots els ciutadans la puguen observar amb deteniment i admirar cadascun dels seus detalls al llarg de les festes de Nadal.

Cecilia Caruso ha contribuït a la integració de la maqueta en la decoració nadalenca, adornant la base amb una gran tela roja i dirigint la mirada cap a la cúpula de la qual pengen grans estreles daurades.

L'acte d'inauguració de la decoració nadalenca tindrà lloc demà a partir de les 12.45 h sota la cúpula central, amb la participació de la presidenta de l'Associació de Venedors del Mercat Central, Merche Puchades; la gerent del Mercat, Cristina Oliete, i el rector de la Reial Parròquia dels Sants Joans, Gonzalo Albero.

Després del recorregut al voltant de la maqueta, es procedirà a l'encesa de l'arbre situat al costat de la porta del carrer Palafox, d'estructura de fusta i una altura de 6 metres, embolicat en tela roja per a ser molt visible també durant la nit, i es farà el recorregut exterior on lluirà la decoració nadalenca dissenyada per Cecilia Caruso.

La decoració exterior se centra en les diferents portes que donen accés al mercat, adornades amb pi i boles de Nadal. La porta de davant de la llotja estarà custodiada per uns àngels daurats i, des del balcó, sobre la porta de l'avinguda de l'Oest, el missatge "Bon Nadal" traslladarà els millors desitjos de l'Associació de Venedors per als seus clients.