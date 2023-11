Catalá sobre els canvis en l'APR: "No agraden a Amics del Carme, però sí als veïns"

L'alcaldessa de València María José Catalá ha valorat el pla que posarà en marxa la Regidoria de Mobilitat, que encapçala Jesús Carbonell, per a modificar alguns aspectes de l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella Nord, on es mantenen les càmeres, però es donaran més permisos d'accessos per a comerciants i fallers. "Hi ha dues associacions de veïns, Amics del Carme i l'Associació de Veïns de Ciutat Vella" en esta zona, ha recordat l'alcaldessa. L'Associació de Veïns de Ciutat Vella, "que estava en la Mesa de Mobilitat -on es va informar d'estos canvis- i que estava d'acord amb les modificacions que hem aportat per a donar més flexibilitat a l'APR", i Amics del Carme, "que no hi estava d'acord".

Segons el parer de Catalá, que Amics del Carme "no hi estiga d'acord no vol dir que els veïns, en general, no hi estiguen d'acord". Malgrat tot, "ells han de reconéixer que hem fet un esforç també per atendre altres reivindicacions que ells també sol·licitaven". "Jo crec que en general -subratlla Catalá- no es pot dir que els veïns no hi estiguen d'acord. Es pot dir que l'Associació Amics del Carme no hi està d'acord, però també es pot dir que hi ha veïns i veïnes -de Ciutat Vella-, amb els quals s'ha parlat molt durant este procés, que evidentment estan d'acord amb eixes modificacions que atenen el fet de mantindre l'APR, perquè els veïns volen mantindre l'APR, però flexibilitzant-ne les mesures". Finalment, Catalá ha conclòs: "Crec que a priori les mesures que s'han adoptat seran definitives, però estes coses cal veure com evolucionen, i veure quan entren en funcionament i com es desenvolupen, però per a nosaltres és una decisió que hem pensat molt durant els últims mesos i crec que és una molt bona solució per als veïns", ha finalitzat.