El Consell assumirà el deute que genere À Punt per l'IVA

El Consell assumirà el deute que es genere en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en cas que la justícia condemne l'empresa que gestiona la radiotelevisió pública valenciana a pagar l'IVA dels exercicis entre 2018 i 2021, així com el cost que implica este tribut. PP i Vox han incorporat una esmena als Pressupostos de la Generalitat en la qual s'assenyala que l'Administració autonòmica "assumeix la càrrega del deute tributari i els interessos d'exercicis anteriors", una xifra que podria arribar als 11,5 milions d'euros.

À Punt va ser durant l'època del Botànic un dels ens habituals de negociació en les esmenes als comptes (solia haver-hi peticions d'augmentar-ne el pressupost per a arribar al mínim), i en els primers comptes del nou govern autonòmic de populars i voxistes no ha sigut diferent. Ja no sols per l'oposició, que ha pressionat en esta línia, sinó pels mateixos partits de l'executiu, que han blindat el pagament de l'IVA, un assumpte que suposava una amenaça per a la tele.

Este canvi arriba després de la protesta del sector, que alertava que no garantir el pagament de l'IVA podia suposar una retallada en el pressupost de l'ens per al desenvolupament de contingut audiovisual, i després que PP i Vox presentaren a la Llei d'acompanyament diversos canvis en la norma sobre la qual es va fundar À Punt per a canviar el criteri d'elecció dels consellers de la corporació, així com la limitació del seu pressupost a un màxim del 0,3 % dels comptes de la Generalitat, quantitat en la qual estava fixat abans el mínim.

Així, segons es desprén de l'esmena presentada per PP i Vox, la Generalitat assumirà "la càrrega del deute tributari i els interessos d'exercicis anteriors, així com les obligacions derivades de l'exercici en curs de l'Impost sobre el Valor Afegit que corresponguen a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (la mateixa À Punt), derivades de modificacions normatives o de canvis d'interpretació de les corresponents administracions tributàries".

Això suposa que, en cas que la justícia done la raó a l'Agència Tributària en la seua demanda a les televisions autonòmiques (el cas d'À Punt no és únic) i els exigisca pagar l'IVA, serà la Generalitat, i no el pressupost de l'ens, la que assumisca este cost, uns 11,5 milions. Segons assenyala l'esmena: "L'import del deute abonat per este concepte constituirà aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la societat anònima".

Canvi en la llei

És a dir, estos diners els transferirà la Generalitat a l'empresa pública per a poder fer front a este pagament. Així mateix, l'esmena afig que els òrgans competents en matèria de tresoreria i de sector públic de la Generalitat "autoritzaran les operacions de tresoreria i adoptaran la resta de mesures necessàries per al compliment del que es disposa en este article, respectivament".

L'esmena de PP i Vox recupera, en un cert sentit, un dels punts que els primers pressupostos del govern que dirigeix Carlos Mazón havia modificat respecte als anteriors del Botànic. El Consell va eliminar l'article en el qual la Generalitat assumia el deute d'este ens igual que ocorre amb Ferrocarrils de la Generalitat, una cosa incorporada pel tripartit d'esquerres en els comptes de 2022. No obstant això, en este cas, l'executiu puntualitza que serà només pel sobrecost de l'IVA.

No és l'única modificació dels comptes de la radiotelevisió pública. PP i Vox també proposen transvasaments econòmics dins de la companyia pública. En concret, ampliar en 2,3 milions els recursos per a la compra de béns i despeses de funcionament, una quantitat que es restarà de despesa de personal.