Insòlit accident. Un cotxe avariat i que estava en un carrer amb molt de pendent (estaven a punt de pujar-lo a la grua) va començar a esvarar-se i agafar velocitat. No hi havia ningú dins. Va travessar la transitada carretera de Moraira a Calp (per sort no passaven en eixe moment ni cotxes, ni vianants, ni ciclistes), va trencar un muret i va caure a la mar, a la platja de les Platgetes de Moraira. Va quedar bolcat. Va ocórrer ahir, quan ja fosquejava.