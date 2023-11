La ministra Morant fa un pas avant i es llança a l'oposició contra el Consell

Pedro Sánchez va anunciar la setmana passada un gabinet amb un «alt perfil polític» i una de les que ha continuat i ha guanyat competències, l'única valenciana, Diana Morant, va estrenar ahir la legislatura en eixa línia, exhibint un discurs més polític en una cartera habituada a una línia més blanca. La ministra de Ciència i Universitats comença esta segona etapa en el Govern anunciant una inversió mil milionària per a la ciència i anant al xoc contra els governs autonòmics del PP, als quals exigeix comptes, també amb l'executiu valencià. Fa així un pas avant en la tasca d'oposició al Consell de Carlos Mazón.

Morant, que no va acudir al lliurament dels premis Jaume I, va estar a la sala de premsa de la Moncloa després del Consell de Ministres per a anunciar 1.085 milions d'euros d'inversió per a convocatòries d'investigació. La socialista va aprofitar este altaveu per a reivindicar la millora pressupostària dels últims anys des del seu departament i per a exigir a les autonomies (en la seua majoria, governades pel PP) que facen este mateix esforç per a complir amb la Llei de ciència, elaborada per la mateixa Morant.

«En estos tres últims anys hem canviat la tendència, però no sols tenim obligació de complir la llei el Govern de l'Estat o el sector privat, també les comunitats autònomes», va expressar la dirigent del PSPV, que va assegurar que estarà «vigilant» per a garantir que les autonomies destinen una «dotació pressupostària adequada» que permeta «canviar el model de precarietat que va deixar el PP» en esta matèria.

Morant va agranar cap a casa i va focalitzar les seues crítiques en el Consell de PP i Vox per a retraure'ls que hagen eliminat la Conselleria de Ciència. Estes van ser les seues paraules explícites: "Les competències en ciència són compartides i hi ha comunitats autònomes en les quals directament ha desaparegut fins i tot la Conselleria de Ciència. I parle molt directament de la Comunitat Valenciana. Llavors, farem seguiment d'eixes dotacions pressupostàries, perquè les comunitats també han de complir la Llei de ciència".

La continuïtat de Morant en el Ministeri i la pèrdua de poder de l'esquerra valenciana després del 28M la converteixen en la principal referència institucional del PSPV, un paper que va començar a exercir ahir des de la sala de premsa de la Moncloa. «Farem seguiment de les partides pressupostàries», va indicar la ministra en el que suposa un avís al seu nou rol polític.

Canvi en la delegació del PSPV

Morant va parlar ahir al matí després del Consell de Ministres i a la vesprada transcendia que deixava l'acta de diputada i entrava a ocupar l'escó el secretari general de Joventuts Socialistes, el també valencià Víctor Camino. Morant serà una de les ministres socialistes que deixe l'escó per a poder centrar-se en les tasques de govern i evitar que la majoria que sustenta l'executiu (molt ajustada) perda votacions o que estes condicionen les agendes ministerials.

La ministra va ser cap de llista del PSPV per València, una candidatura que va aconseguir cinc escons. En el límit es va quedar Camino, que va acudir en la papereta en el sisé lloc. No obstant això, ara, amb la renúncia de Morant, podrà entrar a formar part de la bancada socialista. Serà el seu primer càrrec institucional després de dos anys com a líder de les joventuts.