El missatge de Kempes a l'afició del València: "Paciència"

La llegenda del València CF Mario Alberto Kempes ha visitat Mestalla amb motiu del centenari de l'estadi. El matador ha assegurat que "el Camp de Mestalla és un estadi que es fa respectar" en una entrevista concedida al club. Estes han sigut les seues declaracions en el seu retorn a casa:

Mestalla

Em quede amb l'afició de la gent i l'himne en entrar a la pista. Mestalla és un estadi que es es fa respectar, l'has de respectar. Mai vaig tindre la sort d'assentar-me ací, sempre l'he gaudit de dins, que es veu millor. El que u gaudeix ací dins és inimaginable.

Afició

La gent a Mestalla és exigent tant amb el local com amb el visitant. La gent de València és així, "pensat i fet". La gent de València t'acompanya molt en les bones i en les roïnes. Sempre et dona suport.

El València del Pipo

El temps dirà el que són capaços de fer estos xics. Si se'ls ha de jutjar pels resultats, no són roïns. S'ha començat molt millor que la temporada passada. S'està seguint un camí bastant bo amb algunes pedres pel mig. Este equip, amb tranquil·litat, farà bona campanya.

Els seus gols

Tots els gols que vaig poder marcar són meravellosos, he fallat dos penals, però, d'això, no me'n recorde. De tant en tant, València és ma casa i Mestalla és la meua habitació. Vaig gaudir ací cada vegada que entrava perquè tenia afinitat amb els gols, els arcs, l'estadi, la gent... Era bonic, són coses que u no espera rebre. Que el teu cognom vaja lligat al gol és un orgull.

Visita al vestuari

Nosaltres no teníem res d'això, només els seients, res... només l'olor, no teníem caseller, els penjadors... ha canviat tot molt per a bé, és clar. El món ha d'anar canviant en tot, fins i tot en els estadis, que els estan fent preciosos.

La seua Copa del Rei

Vam tindre bons equips, no ho negarem. Érem més copers que de lliga. Ens anaven millor les competicions curtes. La dreta era de suport, he fet molt pocs gols, però eixe dia vaig marcar els dos gols. Vaig tindre molta sort eixe dia.

Missatge a l'afició

Agraïment sempre i paciència per a hui amb esta joventut, que jo crec que farà coses bones, el València forma eixe equip competitiu per a donar-li alegries a l'afició.

Mario Kempes va recalar en l'entitat valencianista l'estiu de 1976, gràcies a Bernardino Pérez Elizarán Pasieguito, que en aquells dies ostentava el càrrec de director tècnic del club. A partir d'este moment, el nom de Kempes i el seu joc passarien a la història del València CF. En les 8 temporades que va estar, va guanyar 3 títols: Copa del Rei de 1978-79, la Recopa de 1979-80 i la Supercopa d'Europa de 1980-81, i va marcar 149 gols en els 246 partits oficials. Així mateix, sent jugador del València CF, va ser campió del món amb l'Argentina.