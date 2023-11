Negociacions intenses entre Hamàs i Israel per a allargar la treva

No queden ni 24 hores perquè les bombes tornen a caure sobre la Franja de Gaza. Però Hamàs està intentant evitar que això ocórrega. Una font pròxima a la milícia palestina ha dit que el grup està disposat a ampliar la treva quatre dies més, segons anuncia l'agència de notícies AFP. “Hamàs ha informat els mediadors que està disposat a estendre la treva per quatre dies i que el moviment podria alliberar els presoners israelians que ells, altres moviments de resistència i altres partits [han retingut] durant este període, segons els termes de la treva existent”, ha declarat. Israel, de moment, no s'ha pronunciat sobre una segona extensió de l'alto-el-foc, encara que està clavat en intenses negociacions amb els mediadors de Qatar i Egipte. Des de l'inici de la treva, divendres passat, 81 ostatges israelians i estrangers han sigut alliberats de la Franja de Gaza, i 180 dones i xiquets palestins presos en presons israelianes han sigut excarcerats.

En principi, el primer acord de treva establia que serien quatre els dies en què tindrien lloc intercanvis diaris d'ostatges israelians per presoners palestins, l'entrada de camions amb ajuda humanitària, entre la qual s'inclou combustible i bombones de gas per a cuinar, i la pausa en els combats i els bombardejos sobre el castigat enclavament. A les portes d'acabar-se l'alto-el-foc, Israel i Hamàs, amb l'ajuda de Qatar, Egipte i els Estats Units, van acordar estendre la treva dos dies més. Per tant, el final de la calma i dels retrobaments familiars tindria lloc dijous. Durant estos sis dies, la població de Gaza ha pogut retornar a les seues llars i recuperar les poques, o quasi ninguna, pertinences que queden dretes. Estes jornades sense amenaces des del cel han permés al món detindre's a comprovar la magnitud de l'àmplia destrucció comesa per l'exèrcit israelià sobre l'enclavament palestí.

Bebés menjats per cucs

Els periodistes locals que queden amb vida -Israel n'ha matat de manera deliberada una cinquantena a l'enclavament- han pogut registrar imatges que han commocionat el poble palestí. A l'hospital pediàtric Al Nasser de la Ciutat de Gaza, han trobat els cossos dels bebés prematurs forçats a ser abandonats després que el 10 de novembre reberen repetides amenaces de foc israelià. Molts dels seus cadàvers estaven sent devorats per cucs.

Els equips de la defensa civil palestina han trobat, almenys, 160 cossos sota els enderrocs, malgrat que hi ha centenars de desapareguts després de quasi 50 dies de bombardejos. Encara que, des de l'inici de la treva, han tingut lloc retrobaments i alegries puntuals, la població de Gaza sap que és qüestió d'hores o dies perquè tornen les bombes.

L'acord original estipulava que l'alto-el-foc podria estendre's per més dies, fins a un total de 10 dies, incloent-hi els primers quatre, si Hamàs alliberava almenys 10 ostatges addicionals cada dia, i Israel excarcerava més presos de seguretat en una proporció de tres presoners per cada ostatge. La major milícia palestina present a Gaza ha afirmat que utilitzarà este temps per a localitzar més captius retinguts per altres grups armats o per civils. Hamàs ja ha afirmat que no alliberarà cap soldat ni membre de les Forces de Defensa d'Israel, però s'ha començat a mostrar obert a deixar eixir homes civils després que hagen eixit totes les dones i els xiquets captius. Les famílies dels ostatges estan exercint una forta pressió sobre el Govern israelià perquè allargue la treva.

Al seu torn, el primer ministre israelià, Binyamín Netanyahu, s'enfronta al seu propi govern extremista. L'ultradretà Itamar Ben Gvir, el ministre de Seguretat Nacional, és el principal banderer per a evitar que es detinga la guerra. En les seues xarxes socials, dimarts a la nit, va tuitar obertament: “detindre la guerra = dissolució del Govern”. Bibi es troba de nou en una cruïlla, encara que, en altres ocasions, s'ha decantat pels seus socis ultrareligiosos i d'extrema dreta amb l'objectiu final de salvar-se a si mateix, abans que el seu poble.