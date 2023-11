El PSPV denunciarà el portaveu de Vox a València per delicte d'odi

La portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha anunciat que la seua formació presentarà una denúncia per delicte d'odi al portaveu de Vox, Juanma Badenas, qui en un programa de televisió va fer declaracions "racistes i xenòfobes vinculant immigració i ètnies espanyoles a delinqüència i violència masclista". Segons Gómez, estes declaracions “enrojolen qualsevol demòcrata” i “haurien d'avergonyir profundament a qui comparteix Junta de Govern amb ell”. “És una pena que este siga el peatge que ha de pagar Catalá per a tindre l'alcaldia de València”, ha afirmat Gómez.

Les declaracions de Juanma Badenas es van produir en el marc d'un debat televisiu (8 Mediterráneo) amb representants del PP, PSPV i Compromís. El portaveu de Vox va assegurar que "el masclisme sociològic és un clixé que s'ha estat utilitzant des de fa molt de temps per a justificar unes polítiques de gènere que tenen una tendència determinada". Al seu judici, "des dels anys setanta s'ha produït una evolució en la societat espanyola, que ja no és masclista, no obstant això, sí que és cert que algunes persones que entren a Espanya venen amb eixa cultura masclista, que procedeix dels seus propis països i de les seues pròpies tradicions".

Petició a l'alcaldessa

Davant estes declaracions, qualificades pels representants de PSPV i Compromís de "xenòfobes i masclistes" durant el debat, Gómez ha emplaçat María José Catalá a manifestar de manera pública el seu més contundent rebuig a les declaracions racistes i masclistes del seu número dos en el govern municipal. “El senyor Badenas està en la Junta de Govern perquè la senyora Catalá li va obrir les portes de l'Ajuntament de bat a bat, i si no reprova les seues manifestacions, serà còmplice i responsable en primera persona d'unes manifestacions que ens avergonyeixen com a societat. La senyora Catalá té una oportunitat de rectificar el seu número dos i no permetre este tipus de declaracions mai més de la boca d'algú que ha de representar tots els valencians i les valencianes”, ha continuat. “Perquè ella siga alcaldessa no ens pot fer aguantar als valencians i les valencianes personatges d'esta qualitat moral. Perquè el senyor Badenas no sols és un xenòfob i un masclista, és que, a més, clarament està fent una proclama i una incitació a l'odi contra el col·lectiu migrant”, ha manifestat.

"El senyor Badenas no sols és un xenòfob i un masclista, és que, a més, clarament està fent una proclama i una incitació a l'odi contra el col·lectiu migrant"

Actitud reiterada

Gómez ha destacat que no és la primera ocasió en la qual "el número dos de Catalá" fa comentaris “vergonyosos i vergonyants per a un representant públic”, ja que fa a penes unes setmanes va justificar el nazisme en defensar que ser nazi no era cap delicte en un mitjà de comunicació, recorda.

Així, "davant els comentaris racistes, masclistes i d'incitació a l'odi", Gómez ha anunciat que el Partit Socialista interposarà una denúncia per un delicte d'odi contra el portaveu de Vox a l'Ajuntament de València i número dos de Catalá. “Vull anunciar que interposarem una denúncia per delicte d'odi perquè entenem que les declaracions que va fer ahir en un programa de màxima audiència poden incitar a l'odi contra el col·lectiu immigrant, ja que els va assenyalar i els va acusar de ser els únics responsables de ser autors de la violència masclista que assassina i mata les dones. Sent un país sensibilitzat amb esta problemàtica, ens preocupa que estes declaracions puguen confondre molta gent, i incitar a l'odi i a l'assenyalament del col·lectiu migrant”, ha afegit.

Dades oficials del Ministeri

Gómez, a més, ha refutat els comentaris de Badenas amb les dades oficials del Ministeri “que demostren la falsedat de les seues declaracions”. “Els informes confirmen, en contra del que diu el portaveu de Vox, que la immensa majoria dels autors de violència de gènere són persones nascudes a Espanya. Per això, no sols és masclista i xenòfob, sinó també un ignorant. I com les seues manifestacions falses poden ser constitutives d'un delicte d'odi, volem que siga la Fiscalia i la justícia les que determinen si este personatge pot continuar representant la ciutat de València”, ha finalitzat.