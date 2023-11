El Consell traslladarà a l'Advocacia les "sospites" d'irregularitats en el sector públic

El Consell posarà en mans de l'Advocacia de la Generalitat "qualsevol sospita o indici" d'irregularitats en la gestió del sector públic per part del Govern del Botànic. Segons ha expressat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, durant la sessió de control a les Corts, ja estan coneixent dades sobre contractació a dit i "una espècie de barra lliure d'adjudicacions", motiu pel qual, ha indicat, portarà a l'Advocacia "les sospites de males pràctiques", com ha dit que són els 75.919 contractes menors que es van donar en cinc anys per les conselleries i el sector públic.

"No podem permetre malgastar en el sector públic ni aguantar una administració mastodòntica", ha proclamat Mazón en referir-se al fet que s'estan coneixent "les primeres dades, la punta de l'iceberg del sector públic del Botànic". L'anterior govern, ha dit, es va saltar les recomanacions sobre gestió de contractes menors sense expedient ni crèdit pressupostari i en el seu conjunt les conselleries van tramitar en cinc anys 270.000 expedients per la via ràpida, "obviant els principis bàsics" de la contractació pública.

Segons ha detallat, cada dia s'adjudicaven 147 contractes menors, es contractava a dit per 480.000 euros al dia, fins a 800 milions d'euros, unes actuacions que eren "el modus operandi" del Botànic. En este sentit, ha desgranat que entre 2019 i 2022 les conselleries van adjudicar per la via ràpida 163 milions, i el sector públic va adjudicar 713 milions, dels quals 554 van ser de factures que es van pagar sense expedient de contractació, i la resta, 158 milions, van ser contractes menors.

D'estos, ha criticat Mazón, en la majoria dels casos van ser adjudicats sense sol·licitar ni tan sols els tres pressupostos econòmics que es requereixen per a aconseguir un millor preu. Abans del president, la síndica de Vox, Ana Vega, ha afirmat que ningú dubta que els serveis públics del sector públic instrumental poden ser necessaris, però en els últims cinc anys s'han adjudicat "a dit" contractes per 713 milions "saltant-se" la lliure concurrència i publicitat.

L'actual govern "no pot continuar amb eixe malbaratament per a engrossir la llista infinita d'endollats en forma d'observatoris i quiosquets", més quan el deute públic de la Generalitat va créixer fins als 58.000 milions sota "el govern de l'extrema esquerra" que paguem "tots els dies". Vega ha manifestat que la gestió política de l'anterior govern ha sigut "negligent" i el Consell del PP i Vox "no serà còmplice d'eixa deriva" en la qual es van crear cinc nous ens públics.