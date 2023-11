L'alcalde de Sagunt condemna l'assassinat masclista i convocarà un minut de silenci

L'alcalde Sagunt, Darío Moreno, s'ha pronunciat sobre l'últim assassinat masclista que es va produir anit a Sagunt, en el qual un home va degollar la seua exparella i la filla dels dos va caure, per motius que encara s'investiguen, des d'un segon pis. El primer edil ha condemnat els fets i assegura que "estem seguint-los amb preocupació i esperarem els resultats de la investigació per a cerciorar-nos que és un cas de violència de gènere, com apunten totes les informacions".

Moreno ha expressat la seua "màxima repugna" per este assassinat i esperaran la confirmació oficial per part de les autoritats "per a convocar un minut de silenci". "Si és així, farem una crida a la ciutadania perquè s'unisca al front comú contra la violència de gènere, que passa arreu i que continuarem combatent", ha assegurat a Levante TV. Cal recordar que esta vesprada la Coordinadora Feminista ha convocat una concentració contra la violència masclista a Sagunt a les 18 hores d'esta vesprada.