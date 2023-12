“Els alertadors de corrupció han de ser recompensats i premiats”, va defensar ahir Alejandro Luzón, cap de la Fiscalia Anticorrupció. Luzón va participar ahir, al costat de membres de les oficines antifrau europea, valenciana i andalusa, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i la judicatura en la Jornada Internacional Contra la Corrupció, organitzada per l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) per a commemorar els vint anys de la convenció de Nacions Unides contra la corrupció i el Dia Internacional Contra la Corrupció, que se celebra el pròxim 9 de desembre.

“La corrupció és una rèmora que minva la despesa pública i disminueix la confiança dels ciutadans en l’Administració i provoca apatia i desafecció polítiques, cosa que afecta la qualitat de la democràcia”, ha assenyalat el cap de la Fiscalia Anticorrupció, que es va mostrar crític amb la llei de protecció del denunciant. “Quatre articles que no valen per a res, si entrem en les responsabilitats penals”. Per això, va apostar per garantir “la protecció penal de l’alertador, el de tercers o el que ha participat en els fets. És un tema obert, però l’alertador ha de ser recompensat i premiat. En alguns casos, és l’única manera de conéixer les pràctiques corruptes”.

Luzón i la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, van reivindicar la figura de la Fiscalia com a responsable de les investigacions penals, ja que “els fiscals tenim una cosa que els jutges no tenen: especialització”. Gisbert també va fer valdre el treball de l’Agència Valenciana Antifrau, en “perfecta coordinació amb la Fiscalia”, que ha fructificat en 30 informes pericials de l’Agència que ens han permés iniciar i continuar investigacions i que hi haja hagut sentències i condemnes. Eixa interrelació és fonamental”. I va reivindicar la necessitat que “campanyes institucionals donen a conéixer la normativa de protecció al denunciant. És l’única forma que els càrrecs que poden denunciar ho facen. La majoria de denúncies no es posen per represàlies”, va insistir.

La punta de l’iceberg

El magistrat valencià Joaquim Bosch també va defensar que la corrupció que arriba als jutjats “és la punta de l’iceberg”, raó per la qual va defensar la importància de “la prevenció i la transparència, la generació d’infraestructures ètiques, la millora dels procediments d’adjudicació pública i els espais de vigilància del poder polític. Tot això és molt més important que l’actuació judicial”.

Encara que la realitat és que Andalusia, la Comunitat Valenciana i Madrid, per este ordre, són les autonomies amb més operacions contra la corrupció que du a terme la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, segons va reconéixer Antonio Balas Dávila, tinent coronel i cap del Departament d’Investigacions Econòmiques de l’UCO, que, a la Comunitat Valenciana, ha col·laborat en grans macrocauses com els casos Taula, Erial i Assut. “La corrupció és el possibilitador més potent del crim organitzat”, va defensar el tinent coronel, que va valorar l’“esforç sostingut de l’Agència Valenciana Antifrau. Esta suma de sinergies són les que resulten més eficaces”.

A més dels territoris amb més causes, el tinent coronel també va detallar que el delicte que més investiga l’UCO és el de prevaricació, seguit de la corrupció en els negocis en l’àmbit privat, la malversació i el suborn”, en causes amb “una mitjana d’investigats de set persones físiques i jurídiques, d’àmbit autonòmic i local, i, menys freqüentment, estatal”.

I va reivindicar que, per a l’UCO, “és fonamental treballar des d’un inici amb la Fiscalia Anticorrupció. Ens coneixem des de fa molts anys, parlem i comprenem les dificultats que subjauen en este fenomen. Iniciar la investigació amb diligències d’investigació penal ens permet investigar, i, si després la investigació requereix altres mesures més restrictives de drets, el fiscal ja l’eleva a diligències judicials i no perdem un temps preciós inicial”.