L’ús de xarxes socials en adolescents s’associa amb més conductes de risc

L’ús de xarxes socials —com Facebook, Twitter, TikTok o Instagram— en adolescents s’associa amb més conductes de risc, segons una revisió d’estudis que inclou 126 investigacions i que va ser publicada dimecres en la revista científica The British Medical Journal. Esta metaanàlisi es refereix a joves d’entre 10 i 19 anys, i, entre les conductes analitzades, hi ha el consum d’alcohol, tabac i altres drogues, conductes sexuals de risc, apostes i comportament antisocial.

Este estudi d’estudis, realitzat per Amrit Kaur Purba i altres investigadors de Glasgow i Edimburg (Regne Unit), reconeix que la seua investigació no permet establir una relació de causalitat entre l’ús de xarxes socials i eixes conductes, però apunta que “és possible que siga necessari prendre precaucions en els sectors acadèmic, governamental, sanitari i educatiu abans que es comprenguen plenament els riscos de l’ús de les xarxes socials per part dels adolescents”.

Entre els mecanismes que poden explicar esta associació, mencionen la “pressió de grup” exercida en xarxes socials, el “desplaçament de les interaccions en persona més tradicionals, augmentant així la inactivitat física”; i el “contingut generat per anunciants i influencers, que pot mostrar el consum de productes no saludables”.

“Entre els adolescents que dediquen més temps a les xarxes socials s’observa amb més freqüència el consum de tabac, alcohol i altres drogues, una probabilitat més alta de practicar conductes sexuals de risc i conductes antisocials, així com més participació en apostes”, explica a SMC Josep Maria Suelves, psicòleg clínic expert en addiccions i psicologia de la salut. “A més, els resultats de la revisió reforcen les conclusions d’altres treballs en els quals s’ha observat que l’exposició a continguts en els quals es mostra l’ús de tabac, cigarrets electrònics o alcohol s’associa a una probabilitat més alta d’ús d’estos productes”, afig.

Suelves, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions en l’Agència de Salut Pública de Catalunya, precisa que fa falta investigar més la “contribució efectiva” que té el temps dedicat a les xarxes socials amb les conductes de risc, i que “és molt possible la relació inversa que porte els adolescents amb comportaments de risc per a la salut a dedicar més temps a les xarxes socials i a buscar continguts relacionats amb eixes conductes”. No obstant això, subratlla que esta i altres investigacions “justifiquen la necessitat d’enfortir mesures preventives que ajuden a fixar límits en l’accés a les xarxes socials en la infància i l’adolescència, evitar unes certes campanyes de màrqueting i promoció dirigides a menors i desenvolupar activitats que facen ús de l’interés per les xarxes socials en l’adolescència per a disseminar eficaçment continguts preventius i de promoció de la salut”.