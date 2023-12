Quinze constructores aspiren a emportar-se les obres de la gigafactoria de Sagunt

Quinze constructores aspiren a emportar-se les obres de construcció de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt. Les contractistes, algunes d’estes grans empreses valencianes, encara que la majoria són nacionals, es van reunir ahir amb el grup alemany per a obtindre els detalls tècnics del projecte, amb signatura prèvia d’un acord de confidencialitat. Volkswagen, mitjançant la seua filial de bateries PowerCo, ha dissenyat un model de megaplanta que replicarà a Europa. La primera planta l’està alçant una gran constructora internacional a la localitat alemanya de Salzgitter i serà una cosa diferent de la resta de gigafactories europees de VW, perquè parteix de la transformació d’una antiga planta de motors. Volkswagen també es va reunir amb cinquanta empreses de serveis (el 90 % firmes valencianes) per a informar-los de les oportunitats de treball que tenien.

Construcció per fases

La planta es construirà per fases, en les quals poden intervindre diferents empreses de construcció. Les obres han d’estar acabades el 31 de gener de 2025 per a complir les condicions dels fons europeus de recuperació que ha rebut el projecte. El director financer de PowerCo Spain, Javier Rivera, va destacar “l’alta representació d’empreses valencianes” presents en la reunió i va ponderar el compromís i la voluntat de la companyia “de comptar tant com siga possible amb el treball del teixit productiu valencià en els pròxims anys perquè la posada en marxa de la fàbrica de cel·les de bateria tinga un efecte tractor potent a la regió”. “Efecte tractor és haver anunciat fa menys d’una setmana que PowerCo començava els treballs preliminars de construcció i que ja estiguem realitzant sessions de treball individuals amb les principals empreses constructores i amb una mostra representativa de més de 50 empresa de serveis generals per a analitzar amb elles totes les nostres necessitats per a la construcció i instal·lació de la gigafactoria”, va afegir Rivera, que, a més, va precisar que el 90 % de les empreses de serveis presents en l’intercanvi d’informació són valencianes.

Proveïdors

Javier Rivera va insistir que en cap cas la jornada d’ahir tenia com a objectiu l’elecció final de proveïdors, sinó donar a conéixer el projecte i els procediments entre una xicoteta mostra d’empreses. “Ni ser-hi present significa que les empreses vagen a ser proveïdors, ni el fet de no haver pogut assistir suposa que ningú estiga descartat. El nostre objectiu és anar acostant-nos progressivament a tot el teixit productiu interessat a treballar amb PowerCo al llarg dels pròxims mesos i, en este sentit, comptem amb la col·laboració tant de la CEV com de la Cambra de Comerç i AVE i d’altres organitzacions empresarials mitjançant les quals que donarem a conéixer tant els nostres processos com les nostres peticions i necessitats”, va subratllar el directiu de PowerCo.

La Generalitat Valenciana divideix l’ajuda directa de 90 milions a PowerCo en cinc terminis

Treballs previs

Volkswagen va iniciar el 21 de novembre els treballs previs per a la construcció de la gigafactoria de bateries de Sagunt. En una primera fase, està escometent treballs preliminars i les instal·lacions temporals necessàries per a la construcció en si de la planta. Ni els noms de les empreses que ahir van participar en la reunió amb PowerCo ni els detalls sobre el contingut de les obres i l’inici de la construcció de la planta han transcendit.

Ajudes públiques

D’altra banda, el Consell ha distribuït l’ajuda de 90 milions concedida pel Govern a PowerCo per al desenvolupament de la seua fàbrica de cel·les de bateries en cinc anualitats fins a l’any 2027. En total, la multinacional alemanya està rebent prop de 200 milions d’incentius públics per a la construcció de la gigafactoria. El primer any, l’ajuda de 90 milions serà de 106.117 euros, i, a partir del pròxim exercici, se substanciarà en imports alterns de 13,4 i 31,5 milions d’euros, segons va informar ahir el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).