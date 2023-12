Vox, soci de govern a Xàbia, trenca l’històric consens contra la violència masclista

El regidor de Vox a Xàbia, José Marcos Pons, va apel·lar a la llibertat de vot que hi ha en el tripartit de Xàbia (PP, CpJ i l’edil d’extrema dreta) per a trencar un consens històric a l’Ajuntament, el d’anar tots a l’una contra la violència masclista. Pons va votar en contra de la moció presentada per PP, CpJ, PSOE i Compromís d’adhesió al 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència Contra les Dones. El regidor d’extrema dreta va dir que en la junta de portaveus havia demanat que es canviaren “algunes coses” d’una moció que subratlla el compromís del consistori en la lluita contra la violència masclista i la necessitat que la resposta a este mal siga conjunta. La moció, que va llegir la regidora d’Igualtat, Fátima Jarjor, del PP, insistia en la tolerància zero amb la violència de gènere i la urgència de prendre mesures davant de les noves agressions que s’exerceixen a través de les xarxes socials.

La portaveu de Compromís, Carme Català, va lamentar el negacionisme de Vox de la violència masclista. “I, ací, este partit és un dels socis del Govern local”, va advertir. Per la seua banda, el portaveu socialista, José Chulvi, va qualificar de “trist” que per primera vegada en la història un acord contra la violència masclista no comptara amb el vot unànime dels regidors de Xàbia. El regidor de Vox no va acudir divendres a l’acte institucional del 25N. Fins ara havia mantingut un perfil baix. Als seus socis de govern els anava bé que Pons passara desapercebut. Ara ja ha posat de cara amunt les seues cartes ideològiques.