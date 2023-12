Mazón situa l’ampliació del port de València com a condició per a l’enlairament de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defensat este matí que l’ampliació nord del port de València és una “condició sine qua non” per al desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa ha cridat a la unitat entre administracions i empreses perquè la finalització del port siga una realitat. “Este ecosistema de la Comunitat Valenciana no pot esperar més. Espanya ens espera, però nosaltres també esperem Espanya (...) Esta és la gran ambició per a eixa Comunitat Valenciana oberta que vol liderar el Mediterrani, Espanya i Europa sense cap mena de complexos”, ha destacat.

Així ho ha manifestat en la inauguració de la segona edició de la jornada “Comunitat Valenciana cap al futur”, organitzada per Europa Press, amb la participació de representants d’empreses valencianes i amb implantació a l’autonomia com ara Banc Sabadell, BP, COXABENGOA, Ford, Fujitsu, Global Omnium, Redit i Vithas. En el fòrum s’analitzen tres qüestions clau: la innovació industrial i competitivitat, la transició ecològica i el creixement sostenible, i la transformació digital en sectors clau.

Mazón ha posat l’accent en el fet que l’ampliació del port és l’“epicentre” de les demandes de la Generalitat i “el trampolí més immediat que tenim”, per la qual cosa ha garantit que continuarà reivindicant-la en tots els fòrums “sempre des de l’escolta als sindicats, les empreses i el sector logístic i energètic”.

Qüestió “de país”

“És ja una qüestió de país”, ha asseverat, insistint que este projecte contribuirà a millorar el PIB de tot Espanya. Per això, ha reclamat superar l’“embut” en el qual es troba i fer-ho “no des d’un separatisme excloent que vol tindre un campanar més gran que el del poble o la comunitat del costat”.

A més, ha advertit que tant l’ampliació del port, com l’aigua que necessiten els regants d’Alacant i el sector de la ceràmica de Castelló són “assumptes que tenen la llum ambre i on comença a parpellejar la llum roja”. “Sense ells, ens costarà molt parlar d’este ecosistema i d’una Comunitat Valenciana oberta”, ha augurat, igual que els futurs Pressupostos generals de l’Estat (PGE) o la reforma del sistema de finançament autonòmic.

En general, Mazón ha assegurat que, en els més de cent dies que fa que governa, s’ha marcat com a objectius un entorn fiscal atractiu per a captar inversions, en lloc d’estar “en el top” d’Espanya en matèria d’impostos; la sobirania energètica, perquè “sense eixa sobirania no s’entén l’estat de les autonomies”, i la simplificació burocràtica per a no “ofegar” les perspectives de futur.

Importància de l’estabilitat

També ha destacat la importància de l’estabilitat política i institucional per a no espantar inversions. “Nosaltres intentem contribuir, enmig de molt de soroll, de nivells de polarització no gaire desitjables, perquè hi ha discrepàncies evidents sobre el que està ocorrent a Espanya”, ha manifestat, i ha recalcat que els partits polítics no han de centrar-se en el que els “separa” per a no danyar els objectius de futur.

“Per difícil que semble, un govern que es pree ha de continuar oferint espais d’acords; abstraient-nos del soroll per importants que siguen les discrepàncies. És materialment impossible estar en desacord tots els dies tothom, reconeguem-ho d’una vegada”, ha emfatitzat, i ha cridat a la unitat en les inversions que “necessita la Comunitat Valenciana”.

“El futur ja ha arribat i nosaltres som els responsables d’accelerar la seua arribada”, ha reivindicat, la qual cosa ha lligat amb la necessitat d’“una Comunitat Valenciana oberta en tots els sentits” i d’un entorn econòmic “no només amable, sinó valent i ambiciós”.