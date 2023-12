Primeres gelades i un pont sense previsió de pluja

L’oratge va deixar, a la Comunitat Valenciana, un diumenge marcat per gelades febles en l’interior, que van ser puntualment moderades, i la presència de boires o bancs de boira matinals en zones de l’interior. L’entrada d’una massa d’aire seca i freda va marcar el descens de les temperatures amb mínimes de 6 graus a la capital del Túria, 4 graus a Castelló i 7 a Alacant. Hui hi arriba un front de ponent amb molts núvols i la possibilitat que plovisquege en l’interior.

L’oratge a València el pont de desembre

Durant el pont de desembre no s’esperen pluges. Les temperatures pujaran de manera generalitzada este dilluns en la Península i Balears, segons el pronòstic de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Durant la jornada d’ahir, a la Comunitat Valenciana, es van registrar cels poc nuvolosos, amb intervals de núvols alts a la vesprada. En concret, a la província de Castelló, els termòmetres van anotar 16º de màxima a la Vall d’Uixó, 15º a Castelló de la Plana i Vinaròs, i 8,7° a Morella, mentre que les mínimes van oscil·lar entre els -1º de Morella i els 5º de la capital.

A València, el mercuri va arribar als 17,9° de màxima a València i Gandia, 16º a Ontinyent i 11º a Requena. D’altra banda, les mínimes es van situar entre els 4,6° sota zero en alguns punts de Requena, els 3º d’Ontinyent, els 6º a València (que es van mantindre durant les primeres hores del matí i van beneficiar els corredors de la marató) i els 8º a Gandia.

Alacant

Finalment, a Alacant, va haver-hi màximes de 17º a Dénia, 17º a Elx, Alacant i Orihuela, i 14º a Alcoi. Les mínimes van ser de 3º a Alcoi, 5º a Orihuela, 6º a Elx, 7º a Alacant i 9º a Dénia. La matinada de diumenge va ser freda en tota la província alacantina, i en l’interior es van produir gelades. Segons l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), en la partida de la Rambla de la Sarga, en l’extrem nord del terme municipal de Xixona, es van registrar 7,2 graus sota zero, mentre que en el Fondo de la Lagunilla, a Villena, van arribar a 6,4 graus sota zero.

El nucli urbà on va fer més fred va ser El Rodriguillo, pedania del Pinós, amb 3,5 graus sota zero, mentre que al llogaret de Las Virtudes, a l’oest de Villena, van registrar-ne -2,8. Així mateix, entre les capçaleres municipals on el termòmetre va baixar de 0 hi ha Castell de Castells, Fageca, l’Orxa, Alcosser, Banyeres i Beneixama.