La campanya de Nadal incentiva l’ocupació i desembre comença amb 319 desocupats menys a la Costera, la Vall i la Canal

Els llums, els adorns i els arbres ja estan poblant les principals artèries de les ciutats. Els ajuntaments comencen a anunciar els diferents actes festius per a grans i menuts. El fred també sembla haver arribat per a quedar-se. Nadal ja és ací i, com sol ser habitual, la campanya de contractació que sol haver-hi per estes dates ve acompanyada d’una dada positiva en l’evolució de l’ocupació. Així, les últimes dades oficials confirmen que les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés comencen l’últim mes d’any amb 319 desocupats menys respecte a l’anterior. I si es compara la dada amb la de l’any passat, la minoració és més gran encara: hi ha 464 desocupats menys que a principis del mes de desembre de l’exercici 2022.

Més desocupació femenina

Així, les dades publicades ahir per Labora confirmen que actualment resideixen a la comarca de la Costera 4.448 veïns sense ocupació fixa. El 64 % —un total de 2.856— són dones. Al seu torn, el sector serveis congrega el nombre més gran de desocupats, amb 3.033 afectats. Pel que respecta als principals municipis, a Xàtiva hi ha 1.999 persones sense treball, per 884 a Canals. Pel que respecta a la Vall d’Albaida, es confirma un grup de 4.990 pobladors sense treball en esta comarca. La diferenciació entre sexes és similar a la de la Costera, ja que el 63 % de les persones a la recerca de treball són dones. I el sector serveis també és el de més influència en la desocupació. Per ciutats, a Ontinyent hi ha 2.497 desocupats, per 506 a l’Olleria.

A la Canal de Navarrés hi ha 931 desocupats. L’atur també afecta més les dones que els homes i el sector serveis és el dominador. A Enguera, hi ha 293 desocupats, per 146 a Navarrés.

Raül Roselló, secretari general comarcal d’UGT-PV, va destacar ahir que l’estadística del mercat laboral “mostra un lleuger alentiment de l’ocupació. Les dades de l’atur registrat el mes de novembre continuen sent favorables i mostren que la reforma laboral del 2021 continua mantenint el seu potencial transformador quasi dos anys després que entrara en vigor, donant compte que el seu impacte sobre la temporalitat no era només producte de les adaptacions puntuals de les empreses a la nova normativa laboral, sinó que efectivament està aconseguint assentar la taxa en valors més baixos als que tradicionalment es registraven”.