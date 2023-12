Labora ofereix 600 places noves en el seu campus d’idiomes gratuït després d’esgotar-se les primeres en pocs dies

Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha obert la segona edició de cursos d’idiomes en el seu campus virtual formatiu. Es tracta de cursos gratuïts d’anglés, francés i alemany als quals pot accedir qualsevol persona donada d’alta en el Servei d’Ocupació de Labora. Hi haurà 600 noves places, que podran sol·licitar-se fins al 10 de desembre. Els cursos començaran el 19 de desembre amb diferents duracions.

Així, cada combinació d’idioma i nivell comptarà amb un grup de 60 estudiants, a excepció dels nivells B1 i B2 d’anglés, que tindran dos grups. Es recomana fer una prova de nivell prèviament, i sol·licitar el curs desitjat com més prompte millor, perquè les places es concedeixen per ordre d’inscripció després de revisar la documentació justificativa.

Esta nova edició s’avança després de l’èxit de l’anterior, que va eixir a la llum este mateix mes de novembre i que va esgotar les seues 660 places en pocs dies. El motiu té a veure amb la demanda creixent de la formació a distància, en un context sociolaboral on guanya pes el coneixement de llengües estrangeres.

Com anteriorment, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació ofereix cursos d’anglés en els nivells A1, A2, B1 i B2; així com els graus A1 i A2 de francés i alemany. La duració de cadascun és de 150 hores (en el cas dels nivells A1 i A2), o de 240 hores per a les modalitats més avançades (B1 i B2). La matrícula podrà sol·licitar-se en este enllaç, on també pot trobar-se tota la informació sobre el campus virtual Labora Formació, i fer els tests de nivell de cada idioma.

Els cursos i el calendari nou

Els cursos estan tutoritzats i ofereixen “una gran flexibilitat a l’alumnat, que pot completar-los al seu ritme i compatibilitzar-lo amb altres activitats”, explica la Conselleria en un comunicat. Enguany, com a novetat, Labora oferirà gravació amb una eina de reconeixement de veu i tutories virtuals setmanals. Una vegada finalitzades amb èxit, les accions formatives atorguen un diploma que acredita la competència lingüística corresponent.

Esta segona edició del campus virtual 2023-2024 té planificat el calendari següent, per a interés del potencial alumnat:

-Publicació dels cursos i termini d’inscripcions: del 4 al 10 de desembre de 2023.

-Període de validació de la documentació: de l’11 al 15 de desembre.

-Inici de tots els cursos d’idiomes: 19 de desembre.

-Finalització: 8 d’abril de 2024 (nivells A1 i A2 de qualsevol llengua); 15 d’abril (anglés B1 i B2).

Millorar l’ocupabilitat

Com assegura Labora en un comunicat, la programació didàctica “és una opció cada vegada més sol·licitada i que possibilita més seguretat i personalització, segons les preferències individuals de cada persona”. El fi és facilitar el seu aprenentatge en tres de les llengües estrangeres més demanades pel mercat laboral valencià.

Totes les persones que s’inscriguen en Labora (ja estiguen en desocupació o treballant) poden accedir a estos cursos. A més, l’aprenentatge d’idiomes aporta una sèrie de beneficis personals i professionals, com es detalla en el bloc de Labora.

Pròximament, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació llançarà al campus virtual els seus cursos de competències transversals i digitals. El seu objectiu és “millorar la capacitació laboral de la ciutadania, aportant-li habilitats personals i interpersonals demanades pel mercat laboral”, com ara la comunicació, el lideratge, el maneig de l’estrés o la gestió del temps.

A més d’insistir en el desenvolupament de les seues competències digitals més bàsiques en ofimàtica i d’altres molt noves com la introducció a conceptes com la intel·ligència artificial o el big data. Estos programes formatius seran de 25 a 60 hores, i estaran disponibles, com permet la modalitat en línia, les 24 hores del dia.