Les eixides de Torró i España al Govern obliguen el PSPV a remodelar el grup de les Corts

“Fins a febrer, bon Nadal”, li va dir la síndica del PSPV, Rebeca Torró, a Carlos Mazón en l’última sessió de control a les Corts, la setmana passada, com una forma de crítica perquè no hi haguera més plens ordinaris fins a l’any que ve. S’esperava que fora l’última de l’any i ha resultat sent també l’última de la dirigent socialista. Torró serà nomenada este dimarts secretària d’Estat d’Indústria, una designació que, juntament amb la d’Arcadi España com a número 2 de Política Territorial, obligarà a remodelar el grup.

La imatge de la primera fila de la bancada socialista al parlament autonòmic farà un tomb abans que es voten els pressupostos i la Llei d’acompanyament a finals de desembre. Una vegada siguen nomenats nous secretaris d’Estat, Torró i España hauran de deixar l’acta i els seus càrrecs com a síndica i síndic adjunt, llocs de direcció i portaveu del grup que ara els del puny i la rosa hauran de reorganitzar.

L’efecte més immediat és que la seua eixida parlamentària serà coberta pels següents noms de la llista per València, per la qual tots dos van ser elegits diputats com a números 2 i 3 després de Ximo Puig. Estos llocs els correspondrien a dos exdiputats socialistes de la legislatura passada: el també professor universitari i secretari de Ciència del PSPV, Pedro Ruiz, i l’exdirectora general de Cooperació, segona tinenta d’alcalde a Xàtiva i secretària de Cooperació del PSPV, Xelo Angulo.

Menys directa serà l’elecció dels qui pilotaran el grup. Fonts socialistes confirmen que la setmana que ve se celebrarà una executiva en la qual es decidirà els successors de Torró i España. L’objectiu, asseguren fonts socialistes, és que els nous nomenaments concorden amb una estratègia global d’oposició i que vaja en sintonia amb l’acció del Govern d’Espanya a Madrid, on el PSPV ha guanyat pes. No obstant això, l’adeu de Torró i España suposa una pèrdua de dos dels seus escuders dins del grup.

La direcció dels socialistes haurà de triar tant un síndic (o síndica) com un adjunt dels tres als quals tenen dret els socialistes i que solen respondre a un per província. Maria José Salvador i José Chulvi són els altres dos per Castelló i Alacant i esta posició prèvia els fa aparéixer en les travesses per a posar-se al capdavant del grup, encara que no en posicions capdavanteres.

Les travesses

Les mirades es posen sobre José Muñoz, hui secretari d’Organització, un paper que evidencia el seu pes dins de la federació valenciana, però que implica una obligació que, no obstant això, podria restar-li possibilitats. Muñoz ha sigut portaveu d’Hisenda en el grup en els últims anys amb especial dedicació als temes de pressupostos i compta amb tres legislatures d’experiència parlamentària, una cosa amb la qual el grup (pensat més per a un tercer mandat de govern que per a l’oposició) no compta en excés.

No és l’únic nom que apareix entre les travesses. L’experiència de Toni Gaspar com a president de la Diputació de València podria situar-lo també en posicions destacades per a assumir el rol. Així mateix, també podria guanyar galons Rosa Peris, vicesecretària general d’Igualtat del PSPV des del setembre passat, encara que fora com a adjunta, ja que, mentre que el síndic sí que podria ser de Castelló o Alacant, un dels nous adjunts ha de ser de València.