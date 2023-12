La llei d’amnistia es debatrà dimarts que ve al Congrés

Ja és oficial. La proposició de llei orgànica d’amnistia es debatrà al Congrés, per primera vegada, dimarts que ve, 12 de desembre. Serà llavors quan la majoria parlamentària que va investir Pedro Sánchez haurà de donar suport a la norma perquè siga acceptada a tràmit i puguen posar-se en marxa els mecanismes per a la seua futura aprovació. En paral·lel, el PP impulsarà, en el ple del Senat, dues mocions en contra de les negociacions del president del Govern amb els partits independentistes, una contra l’amnistia i una altra contra la condonació del deute a Catalunya.

El primer ple ordinari de la legislatura a la cambra baixa arrancarà amb el debat d’acceptació a tràmit d’una de les proposicions de llei que estan cridades a marcar el curs dels pròxims anys. Després que el PSOE pactara l’amnistia i registrara en solitari la norma, ara és el moment que esta es debata entre totes les forces polítiques. Serà el primer de quasi mitja desena de discussions que s’hauran de celebrar al Congrés i al Senat fins que la norma quede aprovada de manera definitiva, cosa que no s’espera fins a finals de març, com a mínim.

La proposició de llei arribarà al ple del Congrés amb el vistiplau dels lletrats de la cambra. En un informe enviat a la Mesa, van assenyalar que no hi ha inconstitucionalitat “palmària i evident”, que la Constitució “no inclou cap referència a l’amnistia” i que el Constitucional “tampoc s’ha pronunciat de manera categòrica” sobre esta figura. Sí que admeten que “hi ha altres possibles motius d’inconstitucionalitat”, però que, per a esta anàlisi, seria necessari comptar amb la doctrina encara no dictada pel TC.

El recentment triat portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha criticat que la legislatura s’estrene amb “una llei que pretén esborrar els delictes d’una elit política”. “És tota una declaració d’intencions del Govern que ens ‘malgoverna’, una declaració d’intencions que demostra quin és el vertader interés del Govern de Sánchez i les seues vertaderes prioritats”, ha sentenciat. En la Junta de Portaveus, els conservadors han sol·licitat la reconsideració de l’admissió a tràmit de la norma per part de la Mesa, però la majoria de grups l’ha rebutjada. Ara, el PP podrà recórrer al Tribunal Constitucional.

Les comissions

La setmana que ve també es debatrà en el ple l’aprovació de les tres comissions d’investigació que el PSOE ha pactat amb ERC i Junts. D’una banda, una sobre l’operació Catalunya, en la qual els postconvergents busquen aclarir si hi ha hagut lawfare a Espanya contra l’independentisme català, i una altra sobre els atemptats del 17 d’agost de 2017 a la Rambla de Barcelona. I, d’altra banda, la proposta registrada per ERC, EH Bildu i BNG sobre l’espionatge amb el programa Pegasus.

Les tres iniciatives tiraran avant amb el sí del bloc de la investidura, encara que després haurà de ser la Mesa qui decidisca activar-les i que es prepare una llista de compareixents.