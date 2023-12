El Port desbloqueja el concurs dels amarradors després d’assumir el control de la Marina de València

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València, al qual ha assistit hui l’alcaldessa de València, M. José Catalá, ha aprovat, després d’anys de bloqueig, el plec de condicions per a la gestió dels 800 amarradors de la Marina de València. Els amarradors de la Marina, principal font d’ingressos del recinte, passaran, així, a gestió privada per un període de 35 anys, prorrogables fins als 50. El concurs va eixir a licitació en 2016, però va quedar bloquejat per la investigació oberta, a instàncies d’un port esportiu valencià privat, per la Comissió Europea per les ajudes de l’Estat rebudes per l’espai. Europa va resoldre que el Consorci havia de traure a licitació estos amarradors. Resolució que ara es complirà. En la roda de premsa de Catalá amb la presidenta del Port, Mar Chao, també s’ha anunciat la introducció d’usos comercials a la Marina, ampliant així la visió que fins ara hi havia del recinte.

Moment d’incertesa El Port de València va assumir la licitació dels amarradors després de la liquidació del Consorci València 2007 i la condonació del deute per part del Govern. La majoria dels espais i béns cedits en el seu moment pel port a la ciutat per a la celebració de la Copa de l’Amèrica han revertit a l’Estat a través de Ports de l’Estat, que ara negocia amb la ciutat un nou ens gestor. Cessions a la ciutat L’anterior alcalde, Joan Ribó, va intentar que els plecs de condicions del contracte dels amarradors incloguera cessions per a la ciutat com la reserva d’espais per a la realització d’esports nàutics populars. L’alcaldessa actual ha preferit apostar per la Copa de l’Amèrica i per tornar a portar l’esdeveniment esportiu a la ciutat. El futur gestor de la Marina haurà de reservar, així, espai per a una eventual tornada de les regates, la pròxima edició de les quals se celebrarà a Barcelona.