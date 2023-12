Sanitat adapta un lloc de treball a la dona cega a la qual va rebutjar 15 vegades en un any

Mónica Tortosa ocupava els primers llocs de la borsa d’ocupació de la Conselleria de Sanitat com a administrativa. No obstant això, després d’una malaltia rara, va perdre la vista. Cega total. I, llavors, va arribar el rebuig. Quan la cridaven de la borsa d’ocupació i comunicava la seua ceguesa, la resposta era sempre la mateixa: “Ho sent, no podem comptar amb tu per a este lloc”. Levante-EMV ho va publicar el mes de maig després d’una denúncia del sindicat Csif. La Conselleria havia rebutjat la dona fins a 15 vegades en un any.

El sindicat Csif va presentar escrits i denúncies a fi de defensar una adaptació a un lloc de treball al qual la dona tenia dret. La Conselleria de Sanitat va al·legar en el seu moment que no és que “no volguera adaptar-li un lloc de treball” d’administrativa, és que “no podia”. L’Administració pública treballa, en l’àrea de salut, amb programes informàtics antics que no permeten la instal·lació d’un lector de pantalla. Eixa va ser l’explicació. I llavors va arribar el compromís de revisar el perfil laboral de la dona per a oferir-li alguna alternativa. Tres mesos van tardar a fer-ho, després d’un intent que, però, no va prosperar. Finalment, es va produir una vacant en el servei telefònic de l’Hospital La Fe. I allí està treballant Mónica Tortosa des del mes de setembre passat. I, a més, està “encantada”. Incapacitat laboral, denegada I és que Mónica Tortosa necessita treballar. Coste el que coste. Després de quedar-se cega, va sol·licitar la incapacitat laboral, però li la van denegar, ja que li faltava poc més d’un any de cotització per a complir el mínim que marca la llei. La dona afirma que li van denegar les ajudes que va sol·licitar, així que necessitava ingressos. Durant l’estiu, va treballar en la venda de cupons de l’ONCE. Va ser llavors quan li van oferir un lloc de treball com a telefonista a l’Hospital Pare Jofre que, finalment, no va prosperar. “El dia que vaig anar a fer l’entrevista de treball, perquè tot estava dins del termini i en la forma corresponent, va dir la dona que ocupava el lloc que, finalment, no se n’anava, així que no hi havia vacant per cobrir”, explica la dona. Mónica Tortosa està molt contenta en el seu lloc d’atenció telefònica, a l’Hospital La Fe. Agraeix a la Conselleria l’esforç per adaptar-li un lloc de treball, perquè “m’agrada l’ocupació i em sent útil. Necessitava treballar i m’agrada el que faig”. Sense ocupació I és que les persones amb discapacitat tenen enormes dificultats per a trobar una ocupació. En l’empresa pública i en la privada. De fet, l’informe Persones amb discapacitat i ocupació pública en la Generalitat Valenciana, elaborat per la Generalitat Valenciana i el Cermi CV, assegura que dels 163.392 empleats públics de la Generalitat Valenciana, només 4.490 tenen una discapacitat reconeguda, la qual cosa suposa el 2,7 %. La meitat dels funcionaris amb discapacitat treballen en la Conselleria de Sanitat (2.129 persones, la qual cosa suposa un 3 %) i la resta es reparteixen entre personal docent (1.052 professors de més de 68.000, el que suposa un 1,5 %) i persones de l’Administració general (amb 1.016 funcionaris dels 19.443, la qual cosa suposa el percentatge més alt, amb un 5,8 %). En l’Administració de justícia només van aconseguir plaça 166 persones amb diversitat funcional d’una plantilla de 5.521 persones (el que suposa un 3 %).